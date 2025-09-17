Ипотечные ставки в США упали до 3-летнего минимума
Киев • УНН
Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США снизилась до 6,13%, что является самым низким показателем с конца 2022 года. Это происходит на фоне активной скупки ипотечных облигаций инвесторами перед ожидаемым снижением ставки Федеральной резервной системой.
Ставки по ипотеке в США во вторник резко упали на фоне того, как инвесторы, вкладывающие средства в ипотечные облигации, активно скупали их в преддверии ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой, пишет УНН со ссылкой на CNBC.
Детали
Согласно Mortgage News Daily, средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке снизилась на 12 базисных пунктов с понедельника до 6,13%. Это самый низкий уровень с конца 2022 года.
"В целом ситуация напоминает сентябрь 2024 года, когда ставки вели себя так же по тем же причинам перед заседанием ФРС, при практически 100% вероятности снижения ставки, - сказал Мэтью Грэм, главный операционный директор Mortgage News Daily. - Тогда ставки по ипотеке парадоксально выросли после снижения ставки ФРС. То же самое может произойти и сейчас, но это ни в коем случае не гарантировано".
В видеоподкасте для Property Play на канале CNBC Уилли Уокер, генеральный директор компании Walker & Dunlop, специализирующейся на коммерческой недвижимости, сказал, что подобные тенденции наблюдались и в прошлом.
Средний размер ипотеки в США достиг двухмесячного максимума27.08.25, 16:35 • 3152 просмотра