Ипотечные ставки в США упали до 3-летнего минимума

16 сентября, 16:50 • 28130 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 50124 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 29922 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 45786 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 63736 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 27254 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 48559 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 37551 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 17115 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 38104 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИPhoto16 сентября, 20:20 • 12922 просмотра
Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)Video16 сентября, 20:51 • 10735 просмотра
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы16 сентября, 22:47 • 12826 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 14277 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 4584 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 28130 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 50124 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 27468 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 63736 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 48559 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Карл III
Королева Камилла
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Кировоградская область
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 15079 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 21911 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 52884 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 51529 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 56063 просмотра
BM-30 Smerch
Хранитель
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор

Ипотечные ставки в США упали до 3-летнего минимума

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США снизилась до 6,13%, что является самым низким показателем с конца 2022 года. Это происходит на фоне активной скупки ипотечных облигаций инвесторами перед ожидаемым снижением ставки Федеральной резервной системой.

Ипотечные ставки в США упали до 3-летнего минимума

Ставки по ипотеке в США во вторник резко упали на фоне того, как инвесторы, вкладывающие средства в ипотечные облигации, активно скупали их в преддверии ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Согласно Mortgage News Daily, средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке снизилась на 12 базисных пунктов с понедельника до 6,13%. Это самый низкий уровень с конца 2022 года.

"В целом ситуация напоминает сентябрь 2024 года, когда ставки вели себя так же по тем же причинам перед заседанием ФРС, при практически 100% вероятности снижения ставки, - сказал Мэтью Грэм, главный операционный директор Mortgage News Daily. - Тогда ставки по ипотеке парадоксально выросли после снижения ставки ФРС. То же самое может произойти и сейчас, но это ни в коем случае не гарантировано".

В видеоподкасте для Property Play на канале CNBC Уилли Уокер, генеральный директор компании Walker & Dunlop, специализирующейся на коммерческой недвижимости, сказал, что подобные тенденции наблюдались и в прошлом.

Средний размер ипотеки в США достиг двухмесячного максимума27.08.25, 16:35 • 3152 просмотра

Юлия Шрамко

Федеральная резервная система
Соединённые Штаты