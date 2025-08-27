Средний размер ипотеки в США достиг двухмесячного максимума

В США средний размер ипотеки для покупки жилья достиг двухмесячного максимума, установившись на уровне 433 400 долларов, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

При этом вторую неделю подряд спрос на ипотечные кредиты почти не меняется, на фоне того, как процентные ставки также остаются неизменными

Общий объем заявок на ипотечные кредиты в США на прошлой неделе снизился на 0,5% по сравнению с предыдущей неделей, согласно сезонно скорректированному индексу Ассоциации ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по контракту для 30-летних ипотечных кредитов с фиксированной ставкой и соответствующим балансом, $806 500 или меньше, выросла с 6,68% до 6,69%, при этом процентный пункт остался неизменным на уровне 0,60, включая комиссию за оформление, для кредитов с соотношением кредита к стоимости задатка (LTV) 80%.

Количество заявок на рефинансирование ипотечных кредитов за неделю снизилось на 4% и было на 19% выше, чем годом ранее. Доля рефинансирования ипотечных кредитов снизилась до 45,3% от общего количества заявок с 46,1% на предыдущей неделе.

Количество заявок на ипотеку для покупки жилья выросло на 2% за неделю и на 25% по сравнению с аналогичной неделей год назад. Этот небольшой рост сделал эту неделю лидером по спросу на покупку жилья за месяц, хотя это не так уж и много, учитывая очень низкий уровень. Средний размер кредита на покупку жилья вырос до 433 400 долларов, достигнув максимума за два месяца. Это отражает рост цен на жилье.

"Потенциальные покупатели, похоже, менее чувствительны к ставкам на этом уровне и более активны, чему способствуют увеличение предложения и замедление роста цен на жилье во многих частях страны", - заявил Джоэл Кан, экономист MBA.

Ставки по ипотеке также не изменились в начале этой недели, несмотря на новость об увольнении президентом США Дональдом Трампом члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук. Подразумевается, что преемник Кук, если таковой будет, поддержит более агрессивное снижение процентных ставок, пишет издание.

