12:47
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Средний размер ипотеки в США достиг двухмесячного максимума

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Средний размер ипотеки для покупки жилья в США достиг $433 400, что является двухмесячным максимумом. Общий объем заявок на ипотечные кредиты уменьшился на 0,5%, тогда как заявки на покупку жилья выросли на 2%.

Средний размер ипотеки в США достиг двухмесячного максимума

В США средний размер ипотеки для покупки жилья достиг двухмесячного максимума, установившись на уровне 433 400 долларов, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

При этом вторую неделю подряд спрос на ипотечные кредиты почти не меняется, на фоне того, как процентные ставки также остаются неизменными

Общий объем заявок на ипотечные кредиты в США на прошлой неделе снизился на 0,5% по сравнению с предыдущей неделей, согласно сезонно скорректированному индексу Ассоциации ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по контракту для 30-летних ипотечных кредитов с фиксированной ставкой и соответствующим балансом, $806 500 или меньше, выросла с 6,68% до 6,69%, при этом процентный пункт остался неизменным на уровне 0,60, включая комиссию за оформление, для кредитов с соотношением кредита к стоимости задатка (LTV) 80%.

Количество заявок на рефинансирование ипотечных кредитов за неделю снизилось на 4% и было на 19% выше, чем годом ранее. Доля рефинансирования ипотечных кредитов снизилась до 45,3% от общего количества заявок с 46,1% на предыдущей неделе.

Количество заявок на ипотеку для покупки жилья выросло на 2% за неделю и на 25% по сравнению с аналогичной неделей год назад. Этот небольшой рост сделал эту неделю лидером по спросу на покупку жилья за месяц, хотя это не так уж и много, учитывая очень низкий уровень. Средний размер кредита на покупку жилья вырос до 433 400 долларов, достигнув максимума за два месяца. Это отражает рост цен на жилье.

Цены на жилье в США достигли нового рекорда, несмотря на признаки смягчения ситуации13.08.25, 10:19 • 4857 просмотров

"Потенциальные покупатели, похоже, менее чувствительны к ставкам на этом уровне и более активны, чему способствуют увеличение предложения и замедление роста цен на жилье во многих частях страны", - заявил Джоэл Кан, экономист MBA.

Ставки по ипотеке также не изменились в начале этой недели, несмотря на новость об увольнении президентом США Дональдом Трампом члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук. Подразумевается, что преемник Кук, если таковой будет, поддержит более агрессивное снижение процентных ставок, пишет издание.

В США на аренду жилья тратят недельную зарплату, а в некоторых городах - доход за две недели26.07.25, 14:19 • 4982 просмотра

Юлия Шрамко

