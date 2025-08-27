Середній розмір іпотеки в США досяг двомісячного максимуму

У США середній розмір іпотеки для купівлі житла сягнув двомісячного максимуму, встановившись на рівні 433 400 доларів, пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

При цьому другий тиждень поспіль попит на іпотечні кредити майже не змінюється, на тлі того, як процентні ставки також залишаються незмінними

Загальний обсяг заявок на іпотечні кредити у США минулого тижня знизився на 0,5% порівняно з попереднім тижнем, згідно з сезонно скоригованим індексом Асоціації іпотечних банкірів (MBA).

Середня процентна ставка за контрактом для 30-річних іпотечних кредитів з фіксованою ставкою та відповідним балансом, $806 500 або менше, зросла з 6,68% до 6,69%, при цьому відсотковий пункт залишився незмінним на рівні 0,60, включаючи комісію за оформлення, для кредитів зі співвідношенням кредиту до вартості завдатку (LTV) 80%.

Кількість заявок на рефінансування іпотечних кредитів за тиждень знизилася на 4% та була на 19% вище, ніж роком раніше. Частка рефінансування іпотечних кредитів знизилася до 45,3% загальної кількості заявок з 46,1% попереднього тижня.

Кількість заявок на іпотеку для купівлі житла зросла на 2% за тиждень та на 25% порівняно з аналогічним тижнем рік тому. Це невелике зростання зробило цей тиждень лідером за попитом на покупку житла за місяць, хоча це не так уже й багато, враховуючи дуже низький рівень. Середній розмір кредиту на покупку житла зріс до 433 400 доларів, досягнувши максимуму за два місяці. Це відображає зростання цін на житло.

"Потенційні покупці, схоже, менш чутливі до ставок на цьому рівні і активніші, чому сприяють збільшення пропозиції та уповільнення зростання цін на житло в багатьох частинах країни", - заявив Джоел Кан, економіст MBA.

Ставки по іпотеці також не змінилися на початку цього тижня, попри новину про звільнення президентом США Дональдом Трампом члена ради керуючих Федеральної резервної системи Лізи Кук. Мається на увазі, що наступник Кук, якщо такий буде, підтримає більш агресивне зниження процентних ставок, пише видання.

