17097 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
15828 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
4776 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
16565 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
17705 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 25198 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 65156 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 63012 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 108193 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 77062 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Середній розмір іпотеки в США досяг двомісячного максимуму

Київ • УНН

 • 706 перегляди

Середній розмір іпотеки для купівлі житла в США сягнув $433 400, що є двомісячним максимумом. Загальний обсяг заявок на іпотечні кредити зменшився на 0,5%, тоді як заявки на купівлю житла зросли на 2%.

Середній розмір іпотеки в США досяг двомісячного максимуму

У США середній розмір іпотеки для купівлі житла сягнув двомісячного максимуму, встановившись на рівні 433 400 доларів, пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

При цьому другий тиждень поспіль попит на іпотечні кредити майже не змінюється, на тлі того, як процентні ставки також залишаються незмінними

Загальний обсяг заявок на іпотечні кредити у США минулого тижня знизився на 0,5% порівняно з попереднім тижнем, згідно з сезонно скоригованим індексом Асоціації іпотечних банкірів (MBA).

Середня процентна ставка за контрактом для 30-річних іпотечних кредитів з фіксованою ставкою та відповідним балансом, $806 500 або менше, зросла з 6,68% до 6,69%, при цьому відсотковий пункт залишився незмінним на рівні 0,60, включаючи комісію за оформлення, для кредитів зі співвідношенням кредиту до вартості завдатку (LTV) 80%.

Кількість заявок на рефінансування іпотечних кредитів за тиждень знизилася на 4% та була на 19% вище, ніж роком раніше. Частка рефінансування іпотечних кредитів знизилася до 45,3% загальної кількості заявок з 46,1% попереднього тижня.

Кількість заявок на іпотеку для купівлі житла зросла на 2% за тиждень та на 25% порівняно з аналогічним тижнем рік тому. Це невелике зростання зробило цей тиждень лідером за попитом на покупку житла за місяць, хоча це не так уже й багато, враховуючи дуже низький рівень. Середній розмір кредиту на покупку житла зріс до 433 400 доларів, досягнувши максимуму за два місяці. Це відображає зростання цін на житло.

Ціни на житло у США досягли нового рекорду, попри ознаки пом'якшення ситуації13.08.25, 10:19 • 4857 переглядiв

"Потенційні покупці, схоже, менш чутливі до ставок на цьому рівні і активніші, чому сприяють збільшення пропозиції та уповільнення зростання цін на житло в багатьох частинах країни", - заявив Джоел Кан, економіст MBA.

Ставки по іпотеці також не змінилися на початку цього тижня, попри новину про звільнення президентом США Дональдом Трампом члена ради керуючих Федеральної резервної системи Лізи Кук. Мається на увазі, що наступник Кук, якщо такий буде, підтримає більш агресивне зниження процентних ставок, пише видання.

У США на оренду житла витрачають тижневу зарплату, а в деяких містах - дохід за два тижні26.07.25, 14:19 • 4986 переглядiв

Юлія Шрамко

