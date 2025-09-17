Ставки за іпотекою у США впали до 3-річного мінімуму
Київ • УНН
Середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою у США знизилася до 6,13%, що є найнижчим показником з кінця 2022 року. Це відбувається на тлі активного скуповування іпотечних облігацій інвесторами перед очікуваним зниженням ставки Федеральною резервною системою.
Ставки за іпотекою у США у вівторок різко впали, на тлі того, як інвестори, які вкладають кошти в іпотечні облігації, активно скуповували їх напередодні очікуваного зниження ставки Федеральною резервною системою, пише УНН з посиланням на CNBC.
Деталі
Згідно з Mortgage News Daily, середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою знизилася на 12 базисних пунктів з понеділка до 6,13%. Це найнижчий рівень із кінця 2022 року.
"Загалом ситуація нагадує вересень 2024 року, коли ставки поводилися так само з тих же причин перед засіданням ФРС, за практично 100% ймовірності зниження ставки, - сказав Метью Грем, головний операційний директор Mortgage News Daily. - Тоді ставки за іпотекою парадоксально зросли після зниження ставки ФРС. Те саме може статися і зараз, але це в жодному разі не гарантовано".
У відеоподкасті для Property Play на каналі CNBC Віллі Вокер, генеральний директор компанії Walker & Dunlop, що спеціалізується на комерційній нерухомості, сказав, що подібні тенденції спостерігалися й у минулому.
