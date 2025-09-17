$41.230.05
16 вересня, 16:50 • 28802 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 51216 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 30369 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 46223 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 64485 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 27388 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 49061 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37568 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17120 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 38109 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Ставки за іпотекою у США впали до 3-річного мінімуму

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою у США знизилася до 6,13%, що є найнижчим показником з кінця 2022 року. Це відбувається на тлі активного скуповування іпотечних облігацій інвесторами перед очікуваним зниженням ставки Федеральною резервною системою.

Ставки за іпотекою у США впали до 3-річного мінімуму

Ставки за іпотекою у США у вівторок різко впали, на тлі того, як інвестори, які вкладають кошти в іпотечні облігації, активно скуповували їх напередодні очікуваного зниження ставки Федеральною резервною системою, пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

Згідно з Mortgage News Daily, середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою знизилася на 12 базисних пунктів з понеділка до 6,13%. Це найнижчий рівень із кінця 2022 року.

"Загалом ситуація нагадує вересень 2024 року, коли ставки поводилися так само з тих же причин перед засіданням ФРС, за практично 100% ймовірності зниження ставки, - сказав Метью Грем, головний операційний директор Mortgage News Daily. - Тоді ставки за іпотекою парадоксально зросли після зниження ставки ФРС. Те саме може статися і зараз, але це в жодному разі не гарантовано". 

У відеоподкасті для Property Play на каналі CNBC Віллі Вокер, генеральний директор компанії Walker & Dunlop, що спеціалізується на комерційній нерухомості, сказав, що подібні тенденції спостерігалися й у минулому.

Середній розмір іпотеки в США досяг двомісячного максимуму27.08.25, 16:35 • 3152 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуНаші за кордономНерухомість
Федеральна резервна система
Сполучені Штати Америки