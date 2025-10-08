Швейцария ограничивает статус защиты украинцам из отдельных регионов

Для лиц, проживавших за пределами зон повышенного риска в Украине, депортация из Швейцарии будет возможна. Вместе с тем Статус S (быстрое убежище без прохождения длительных процедур, предоставленное гражданам Украины) сохраняется в Швейцарской Конфедерации до 4 марта 2027 года. Передает УНН со ссылкой на SWI.

В среду Федеральный совет признал, что стабилизация в среднесрочной перспективе в Украине нереальна, поэтому беженцы не могут без опасений вернуться в свою страну. Но есть исключения. По просьбе парламента Федеральный совет решил ограничить предоставление статуса защиты оккупированными регионами или зонами боевых действий. Соответственно, для лиц, которые до приезда в альпийскую страну находились за пределами таких зон риска, возможно возвращение или депортация.

Сейчас депортация рассматривается в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Отдельно уточняется, что лица, уже имеющие статус S в Швейцарии, а также члены их семей, все еще проживающие в Украине, депортации не подлежат.

