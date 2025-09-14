"Очень сложно заявить о себе и найти работу": рассказ украинской художницы, нашедшей убежище от агрессии РФ во Франции

Художница Мария Соколенко, выехавшая в европейскую страну после вторжения России в Украину в 2022 году, 4-й год пытается открыть доступные во Франции, мечтая вернуться в Украину, но в то же время принимая реальность того, что война РФ против Украины пока не сбавляет оборотов.

Передает УНН со ссылкой на France 3 Régions.

Детали

Художница Мария Соколенко рассказала France 3 Champagne-Ardenne свою историю на 4-й год попыток найти спасение от военного нападения РФ на Украину.

5 марта 2022 года, после транзита через Германию из столицы Киева, который Россия регулярно бомбила и, несмотря на жизнь гражданского населения, продолжает это делать, Соколенко вместе со своим ребенком приехала во Францию, где поселилась в Шарлевиль-Мезьер (Арденны).

За годы продолжения большой войны, сын художницы вырос - в сентябре 2025 года был его первый день в школе.

Мария Соколенко и ее сын живут в Арденнах, ожидая гипотетического возвращения в Украину.

Но я пока не могу туда вернуться навсегда. Украину все еще бомбят. Это единственная причина, почему я не возвращаюсь - отмечает она.

В материале указано, что ей также удалось вывезти отца и бабушку из села вблизи Бучи, места ужасной резни.

Ее сыну было 3 месяца, когда она приехала во Францию. Сейчас он достаточно взрослый, чтобы начать свой первый день в школе во Франции, пишет издание.

Я вижу, что он там счастлив", говорит она. Говорит, что он сможет выучить французский. "У него нет выбора", – улыбается Мария Соколенко.

Но в интервью французским СМИ Соколенко также рассказывает о сложностях жизни в новой стране. Она хотела бы профессионально заниматься искусством и живописью, выбранной ею областью.

С одной стороны, украинская мигрантка признает, что любит французскую историю, французский образ жизни. Но также отмечает разницу в менталитете, необходимость адаптироваться.

По словам Соколенко, у нее не было никаких проблем с документами.

Мои документы обновляются каждые шесть месяцев - говорит она.

Что касается своей специализации и таланта, украинка говорит, что "во Франции очень трудно заявить о себе и найти работу". Поэтому художница говорит, что открыта для других возможностей и профессиональных областей.

В своем рассказе Соколенко признала, что "достигла точки, где может принять реальность войны России против Украины (а не наоборот)".

Раньше это было трудно принять. Я меньше злюсь. К сожалению, я не вижу конца этому, это не закончится скоро. Наоборот: война набирает обороты

Напомним

В июле 2025 года, по данным УВКБ ООН, стало известно, что более 2,2 миллиона украинцев, преимущественно женщины и дети, получили "жизненно важную" денежную помощь для восстановления поврежденного жилья. Отмечалось, что средства из соответствующего фонда позволили некоторым семьям отремонтировать свои дома.