"Дуже складно заявити про себе та знайти роботу": розповідь української художниці, яка знайшла притулок від агресії рф у Франції

Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
13 вересня, 14:03 • 37693 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
13 вересня, 10:21 • 74231 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 62403 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 72430 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 40085 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 70228 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 65848 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
12 вересня, 11:55 • 39301 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
12 вересня, 10:50 • 38442 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України14 вересня, 02:31 • 17629 перегляди
Рубіо про атаку російських дронів на Польщу: це неприйнятно, але є сумніви щодо цілей14 вересня, 03:08 • 8310 перегляди
Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежуVideo14 вересня, 04:31 • 11352 перегляди
Ворожий удар по Костянтинівці: кількість загиблих та поранених зросла14 вересня, 05:23 • 7284 перегляди
Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу10:26 • 5390 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 72982 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 45882 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 45307 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 70228 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 42876 перегляди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Кім Чен Ин
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto09:45 • 2106 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 19071 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 65848 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 51984 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 99961 перегляди
Іскандер (ОТРК)
Financial Times
The Guardian
Шахед-136
Bild

"Дуже складно заявити про себе та знайти роботу": розповідь української художниці, яка знайшла притулок від агресії рф у Франції

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Українська художниця Марія Соколенко, яка виїхала до Франції у 2022 році, розповіла про складнощі пошуку роботи та адаптації. Вона мріє повернутися додому, але визнає, що війна рф проти України набирає обертів.

"Дуже складно заявити про себе та знайти роботу": розповідь української художниці, яка знайшла притулок від агресії рф у Франції

Художниця Марія Соколенко, яка виїхала у європейську країну після вторгнення росії в Україну в 2022 році, 4 рік намагається відкрити доступні у Франції, мріючи повернутися до України, але водночас приймаючи реальність того, що війна рф проти України поки не збавляє обертів.

Передає УНН із посиланням на France 3 Régions.

Деталі

Художниця Марія Соколенко розповіла France 3 Champagne-Ardenne свою історію на 4 рік від спроби знайти порятунок від військового нападу рф на Україну.

5 березня 2022 року, після транзиту через Німеччину зі столиці Києва, який росія регулярно бомбардувала та. не зважаючи на життя цивільного населення, продовжує це робити, Соколенко разом зі свою дитиною приїхала до Франції, де оселилася у у Шарлевіль-Мезьєр (Арденни).

За роки продовження великої війни, син художниці виріс, - у вересні 2025 року був його перший день у школі.

Марія Соколенко та її син, живуть в Арденнах, чекаючи на гіпотетичне повернення до України.

Але я поки що не можу туди повернутися назавжди. Україну все ще бомблять. Це єдина причина, чому я не повертаюся

- зазначає вона.

У матеріалі вказано, що їй також вдалося вивезти батька та бабусю з села поблизу Бучи, місця жахливої ​​різанини.

Її синові було 3 місяці, коли вона приїхала до Франції. Зараз він достатньо дорослий, щоб розпочати свій перший день у школі у Франції, пише видання.

Я бачу, що він там щасливий", каже вона. Каже, що віе зможе вивчити французьку. "У нього немає вибору", – посміхається Марія Соколенко.

Але в інтерв'ю французькому ЗМІ Соколенко також розповідає про складноші життя у новій країні. Вона хотіла б професійно займатися мистецтвом і живописом, обраною нею галуззю.

З одного боку, українська мігрантка визнає, що любить французьку історію, французький спосіб життя. Але також зауважує на різницю в менталітеті, необхідність адаптуватися. 

За словами Соколенко, у неї не було жодних проблем з документами.

Мої документи поновлюються кожні шість місяців

 - каже вона. 

Щодо своєї спеціалізації та хисту, українка каже, що "у Франції дуже важко заявити про себе та знайти роботу". Тому художниця каже, що відкрита для інших можливостей та професійних галузей.

У свої розповіді, Соколенко визнала, що"досягла точки, де може прийняти реальність війни росії проти України (а не навпаки)". 

Раніше це було важко прийняти. Я менше злюся. На жаль, я не бачу кінця цьому, це не закінчиться скоро. Навпаки: війна набирає обертів

Нагадаємо

У липні 2025 року, за даними УВКБ ООН, стало відомо, що понад 2,2 мільйона українців, переважно жінки та діти, отримали "життєво важливу" грошову допомогу для відновлення пошкодженого житла. Зазначалося, що кошти з відповідного фонду дозволили деяким родинам відремонтувати свої домівки.

Ігор Тележніков

