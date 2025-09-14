"Дуже складно заявити про себе та знайти роботу": розповідь української художниці, яка знайшла притулок від агресії рф у Франції

Художниця Марія Соколенко, яка виїхала у європейську країну після вторгнення росії в Україну в 2022 році, 4 рік намагається відкрити доступні у Франції, мріючи повернутися до України, але водночас приймаючи реальність того, що війна рф проти України поки не збавляє обертів.

Передає УНН із посиланням на France 3 Régions.

Деталі

Художниця Марія Соколенко розповіла France 3 Champagne-Ardenne свою історію на 4 рік від спроби знайти порятунок від військового нападу рф на Україну.

5 березня 2022 року, після транзиту через Німеччину зі столиці Києва, який росія регулярно бомбардувала та. не зважаючи на життя цивільного населення, продовжує це робити, Соколенко разом зі свою дитиною приїхала до Франції, де оселилася у у Шарлевіль-Мезьєр (Арденни).

За роки продовження великої війни, син художниці виріс, - у вересні 2025 року був його перший день у школі.

Марія Соколенко та її син, живуть в Арденнах, чекаючи на гіпотетичне повернення до України.

Але я поки що не можу туди повернутися назавжди. Україну все ще бомблять. Це єдина причина, чому я не повертаюся - зазначає вона.

У матеріалі вказано, що їй також вдалося вивезти батька та бабусю з села поблизу Бучи, місця жахливої ​​різанини.

Її синові було 3 місяці, коли вона приїхала до Франції. Зараз він достатньо дорослий, щоб розпочати свій перший день у школі у Франції, пише видання.

Я бачу, що він там щасливий", каже вона. Каже, що віе зможе вивчити французьку. "У нього немає вибору", – посміхається Марія Соколенко.

Але в інтерв'ю французькому ЗМІ Соколенко також розповідає про складноші життя у новій країні. Вона хотіла б професійно займатися мистецтвом і живописом, обраною нею галуззю.

З одного боку, українська мігрантка визнає, що любить французьку історію, французький спосіб життя. Але також зауважує на різницю в менталітеті, необхідність адаптуватися.

За словами Соколенко, у неї не було жодних проблем з документами.

Мої документи поновлюються кожні шість місяців - каже вона.

Щодо своєї спеціалізації та хисту, українка каже, що "у Франції дуже важко заявити про себе та знайти роботу". Тому художниця каже, що відкрита для інших можливостей та професійних галузей.

У свої розповіді, Соколенко визнала, що"досягла точки, де може прийняти реальність війни росії проти України (а не навпаки)".

Раніше це було важко прийняти. Я менше злюся. На жаль, я не бачу кінця цьому, це не закінчиться скоро. Навпаки: війна набирає обертів

Нагадаємо

