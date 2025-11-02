У Берліні закривають найбільший притулок для українських біженців у колишньому аеропорту "Тегель"

Влада Берліна оголосила про закриття найбільшого центру прийому українських біженців, розташованого на території колишнього аеропорту "Тегель". Уже найближчими місяцями тут припинять роботу нинішнього притулку, а на його місці планують звести новий житловий район. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Протягом останніх двох років "Тегель" став символом допомоги українцям, які рятувалися від війни. Саме сюди прибували тисячі людей для реєстрації та тимчасового проживання. Та тепер дні центру добігають кінця – влада Берліна вирішила ліквідувати притулок у нинішньому вигляді через скорочення кількості нових прибулих.

Ультраправі партії Європи невдоволені зростанням кількості українських чоловіків-біженців

У міській адміністрації повідомили, що нині у "Тегелі" проживає близько 1,5 тисячі українців, тоді як ще рік тому їх було майже 5 тисяч.

Місто прагне перейти до більш децентралізованого розміщення біженців – пояснили в департаменті праці, соціальних справ та інтеграції Берліна.

Водночас територію колишнього аеропорту не залишать без уваги – вже розпочато підготовку до створення нового міського району, а активне будівництво стартує наступного року. Проєкт реалізує компанія Tegel Projekt, яка ще з 2021 року веде підготовчі роботи.

До середини 2026 року частину "Тегеля" планують переобладнати у постійний центр прибуття біженців, відповідно до стандартів ЄС. Натомість замість великих наметів тут зведуть житлові контейнери з кращими умовами проживання.

У Німеччині пропонують обмежити в'їзд молодих українських чоловіків до ЄС