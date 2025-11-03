У Швейцарії суттєво побільшало заяв від українців 18-22 років, які просять про захист

Від початку вересня, після того як Україна дозволила чоловікам віком 18-22 років виїжджати за кордон, у Швейцарії різко зросла кількість заяв на отримання тимчасового захисту типу S від цієї вікової групи. Про це інформує видання Swissinfo, передає УНН.

Деталі

За інформацією Державного секретаріату з питань міграції Швейцарії (SEM), вже за кілька днів після набуття чинності нових правил кількість заяв від українців 18-22 років помітно збільшилася по всій Європі.

Кількість таких заяв значно зросла з початку вересня. Якщо наприкінці серпня (35-й тиждень) було подано лише 3 заяви, то в наступні тижні їхня кількість зросла до 33, потім до 77, а згодом стабільно збільшувалася, досягнувши (попереднього) максимуму в 185 у середині жовтня. Тоді третину всіх заяв подали українці віком від 18 до 22 років - пише видання.

У SEM пояснили, що саме молоді чоловіки становлять близько 30% усіх нових заяв на захист S, поданих із вересня. Це безпосередньо пов’язано з рішенням уряду України змінити правила виїзду за кордон для чоловіків під час воєнного стану.

Водночас останні дані свідчать, що ситуація почала стабілізуватися, і кількість нових заяв від українців 18–22 років поступово зменшується.

Наприкінці серпня уряд України змінив правила перетину державного кордону в умовах воєнного стану, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати до інших країн.

Зазначається, що прикордонна служба Польща після цього зафіксувала збільшення кількості прибулих молодих українців віком від 18 до 22 років.

Як повідомили у Федеральному міністерстві внутрішніх справ, кількість молодих українців у віці від 18 до 22 років, які в'їжджають в країну, зросла з 19 на тиждень в середині серпня до понад 1000 в середині вересня. У жовтні ці показники зросли ще більше: останнім часом вони становили від 1400 до майже 1800 на тиждень.

Нагадаємо

Ультраправі та консервативні партії в Європі, зокрема в Польщі та Німеччині, висловлюють занепокоєння через збільшення кількості молодих українських чоловіків. Це відбувається після послаблення правил виїзду з України.

