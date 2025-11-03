$42.080.01
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
16:38 • 28518 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 22543 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 24483 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 22709 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 32253 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 16823 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15152 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 29114 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33694 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
У Швейцарії суттєво побільшало заяв від українців 18-22 років, які просять про захист

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Після дозволу України на виїзд чоловіків 18-22 років за кордон, Швейцарія зафіксувала значне зростання кількості заяв на тимчасовий захист типу S від цієї вікової групи. З кінця серпня кількість таких заяв зросла з 3 до 185 у середині жовтня, становлячи третину від усіх нових звернень.

У Швейцарії суттєво побільшало заяв від українців 18-22 років, які просять про захист

Від початку вересня, після того як Україна дозволила чоловікам віком 18-22 років виїжджати за кордон, у Швейцарії різко зросла кількість заяв на отримання тимчасового захисту типу S від цієї вікової групи. Про це інформує видання Swissinfo, передає УНН.

Деталі

За інформацією Державного секретаріату з питань міграції Швейцарії (SEM), вже за кілька днів після набуття чинності нових правил кількість заяв від українців 18-22 років помітно збільшилася по всій Європі.

Кількість таких заяв значно зросла з початку вересня. Якщо наприкінці серпня (35-й тиждень) було подано лише 3 заяви, то в наступні тижні їхня кількість зросла до 33, потім до 77, а згодом стабільно збільшувалася, досягнувши (попереднього) максимуму в 185 у середині жовтня. Тоді третину всіх заяв подали українці віком від 18 до 22 років

- пише видання.

У SEM пояснили, що саме молоді чоловіки становлять близько 30% усіх нових заяв на захист S, поданих із вересня. Це безпосередньо пов’язано з рішенням уряду України змінити правила виїзду за кордон для чоловіків під час воєнного стану.

Водночас останні дані свідчать, що ситуація почала стабілізуватися, і кількість нових заяв від українців 18–22 років поступово зменшується.

Наприкінці серпня уряд України змінив правила перетину державного кордону в умовах воєнного стану, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати до інших країн.

Зазначається, що прикордонна служба Польща після цього зафіксувала збільшення кількості прибулих молодих українців віком від 18 до 22 років.

Як повідомили у Федеральному міністерстві внутрішніх справ, кількість молодих українців у віці від 18 до 22 років, які в'їжджають в країну, зросла з 19 на тиждень в середині серпня до понад 1000 в середині вересня. У жовтні ці показники зросли ще більше: останнім часом вони становили від 1400 до майже 1800 на тиждень.

Ультраправі та консервативні партії в Європі, зокрема в Польщі та Німеччині, висловлюють занепокоєння через збільшення кількості молодих українських чоловіків. Це відбувається після послаблення правил виїзду з України.

Віта Зеленецька

Наші за кордоном
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Швейцарія
Європа
Німеччина
Україна
Польща