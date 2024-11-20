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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине: какую технику предоставят

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине: какую технику предоставят

Киев  •  УНН

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Германия передаст Украине крупную партию военной техники, включая 47 машин MRAP и различные виды вооружения. Пакет помощи содержит гаубицы, дроны, боеприпасы и другое военное оборудование.

Германия передаст Украине новую партию военной помощи, которая включает машины с защитой от мин, десантные автомобили, мостоукладчики BIBER, танки для разминирования, дроны и другое необходимое оборудование. Соответствующее заявление опубликовало правительство Германии, передает УНН.

Украинские военные получат от Германии значительную партию военной техники и вооружения. В поставки войдут 47 машин с защитой от мин MRAP, 8 тактических десантных автомобилей Caracal, 2 мостоукладчика BIBER с запчастями и 3 танка для разминирования.

Кроме этого, Германия передаст:

* радиолокационную станцию TRML-4D;

* 4 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 вместе с более чем 40 тысячами боеприпасов;

* 20 бронированных машин для пограничной службы;

* боеприпасы для БМП MARDER;

* 8 тысяч снарядов калибра 40 мм;

* 100 тысяч винтовок HLR 338 и более 300 тысяч патронов к ним;

* боеприпасы для других видов стрелкового оружия;

* 20 дронов VECTOR с запчастями;

* 12 дронов HORNET XR;

* 120 дронов-разведчиков SONGBIRD и 100 разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

* 60 дронов Golden Eagle.

Напомним 

Ранее сообщалось, что Германия начинает поставки Украине 4 тысячи БПЛА "Mini-Taurus" с искусственным интеллектом.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ВойнаТехнологии
panzerhaubitze-2000Panzerhaubitze 2000
marder-boevaya-mashina-pekhotiMarder (боевая машина пехоты)
germaniyaГермания
ukrainaУкраина