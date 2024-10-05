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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны с начала года допустило к эксплуатации более 600 отечественных образцов вооружения

Минобороны с начала года допустило к эксплуатации более 600 отечественных образцов вооружения

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 14:50  •  2198 просмотра

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С начала года Минобороны Украины допустило к эксплуатации более 900 образцов вооружения, из них 600 - отечественного производства. Это значительно превышает показатели 2023 года, когда было кодифицировано 405 образцов.

С начала года Минобороны допустило к эксплуатации более 900 образцов вооружения и военной техники, в том числе более 600 - отечественного производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

«В течение 9 месяцев 2024 года оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 900 образцов вооружения и военной техники, в том числе более 600 - отечественного производства. В течение всего 2023 года было кодифицировано 405 образцов ВВТ, в том числе 244 - отечественного производства», - говорится в сообщении.

Среди кодифицированных и допущенных к эксплуатации новинок ВВТ больше всего автотранспорта, беспилотных авиационных комплексов, боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы, связи, инженерных средств, наземных роботизированных платформ.

"Стугна", "Богдана" и не только: иностранцам презентовали новейшие образцы украинского оружия3 октября 2024, 18:29 • 16475 просмотров

«В 2024 году отечественные оружейники не только увеличили объемы производства ВВТ по широкой номенклатуре, но и создают немало новых образцов. Речь идет о производстве высокотехнологичного оружия, роль которого заметно возрастает на поле боя. Сейчас мы работаем над рядом важных проектов, реализация которых увеличит нашу огневую мощь. Детализировать не могу, сегодня этот вопрос требует тишины», - отметил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Из более 600 отечественных образцов ВВТ, допущенных к эксплуатации в этом году, почти половина - в течение третьего квартала.

«Чтобы увеличить способности Сил обороны в небе и на земле, значительно расшить номенклатуру производства эффективных инструментов войны, нам важно наращивать военно-техническое сотрудничество с партнерами. Чем больше мы привлечем финансовых и технологических инвестиций, тем меньше шансов будет у Кремля реализовать свои агрессивные планы», - подчеркнул Гаврилюк.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
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