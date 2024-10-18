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Партнери затвердять плани допомоги Україні в межах коаліцій спроможностей на кілька років - Міноборони

Київ • УНН

 • 15130 перегляди

У грудні партнери затвердять плани допомоги Україні в межах коаліцій спроможностей на найближчі роки. Це допоможе краще розуміти потреби Сил оборони та забезпечити виконання Плану перемоги.

Партнери затвердять плани допомоги Україні в межах коаліцій спроможностей на кілька років - Міноборони

Україна очікує в грудні затвердження планів отримання допомоги на найближчі кілька років від країн-учасниць коаліцій спроможностей. Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв під час засідання групи країн-лідерів коаліцій спроможностей, передає УНН з посиланням на МОУ.

Повідомляється, що основне питання зустрічі – статус формування дорожніх карт коаліцій спроможностей та перспективи їх реалізації. Документи опрацьовуються в межах кожної з 8 коаліцій та містять поточні та середньострокові потреби Сил оборони України у міжнародній військовій допомозі.

Як зазначив Боєв, головною поточною потребою Сил оборони є оснащення українських бригад сучасною західною військовою технікою та якісна підготовка особового складу. Також заступник наголосив, що допомога в межах Коаліцій має на меті забезпечити виконання Плану перемоги.

Формування дорожніх карт допоможе партнерам краще розуміти потреби сил оборони України та можливості їх забезпечення. Формат коаліційної підтримки дає можливість гнучкого використання наявних ресурсів та планування. В грудні ми очікуємо затвердження наших спільних планів в отриманні допомоги на найближчі кілька років

– розповів Сергій Боєв.

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Під час засідання представники країн-лідерів коаліцій спроможностей обговорили актуальний статус роботи кожної з коаліцій: найближчі заплановані кроки задля прискорення допомоги та блокери, де потрібне підсилення з боку інших учасників.

Лідери також відзвітували про приєднання нових країн-учасників, що вже підписали Листи про наміри до приєднання чи знаходяться в процесі підпису.

"У засіданні групи країн-лідерів коаліцій спроможностей взяли участь представники США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Данії, Норвегії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі та Люксембургу", - інформує Міноборони.

Зазначається, що коаліції спроможностей, що були сформовані майже рік тому, мають стати основним інструментом для формування пакетів військової допомоги від країн партнерів.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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