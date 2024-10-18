Партнеры утвердят планы помощи Украине в рамках коалиций возможностей на несколько лет - Минобороны

Украина ожидает в декабре утверждения планов получения помощи на ближайшие несколько лет от стран-участниц коалиций возможностей. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев во время заседания группы стран-лидеров коалиций возможностей, передает УНН со ссылкой на МОУ.

Сообщается, что основной вопрос встречи - статус формирования дорожных карт коалиций возможностей и перспективы их реализации. Документы прорабатываются в пределах каждой из 8 коалиций и содержат текущие и среднесрочные потребности Сил обороны Украины в международной военной помощи.

Как отметил Боев, главной текущей потребностью Сил обороны является оснащение украинских бригад современной западной военной техникой и качественная подготовка личного состава. Также заместитель отметил, что помощь в рамках Коалиций имеет целью обеспечить выполнение Плана победы.

Формирование дорожных карт поможет партнерам лучше понимать потребности сил обороны Украины и возможности их обеспечения. Формат коалиционной поддержки дает возможность гибкого использования имеющихся ресурсов и планирования. В декабре мы ожидаем утверждения наших совместных планов в получении помощи на ближайшие несколько лет