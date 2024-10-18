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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партнеры утвердят планы помощи Украине в рамках коалиций возможностей на несколько лет - Минобороны

Партнеры утвердят планы помощи Украине в рамках коалиций возможностей на несколько лет - Минобороны

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 07:56  •  5320 просмотра

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В декабре партнеры утвердят планы помощи Украине в рамках коалиций возможностей на ближайшие годы. Это поможет лучше понимать потребности Сил обороны и обеспечить выполнение Плана победы.

Украина ожидает в декабре утверждения планов получения помощи на ближайшие несколько лет от стран-участниц коалиций возможностей. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев во время заседания группы стран-лидеров коалиций возможностей, передает УНН со ссылкой на МОУ.

Сообщается, что основной вопрос встречи - статус формирования дорожных карт коалиций возможностей и перспективы их реализации. Документы прорабатываются в пределах каждой из 8 коалиций и содержат текущие и среднесрочные потребности Сил обороны Украины в международной военной помощи.

Как отметил Боев, главной текущей потребностью Сил обороны является оснащение украинских бригад современной западной военной техникой и качественная подготовка личного состава. Также заместитель отметил, что помощь в рамках Коалиций имеет целью обеспечить выполнение Плана победы.

Формирование дорожных карт поможет партнерам лучше понимать потребности сил обороны Украины и возможности их обеспечения. Формат коалиционной поддержки дает возможность гибкого использования имеющихся ресурсов и планирования. В декабре мы ожидаем утверждения наших совместных планов в получении помощи на ближайшие несколько лет

- рассказал Сергей Боев.

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Во время заседания представители стран-лидеров коалиций возможностей обсудили актуальный статус работы каждой из коалиций: ближайшие запланированные шаги для ускорения помощи и блокеры, где требуется усиление со стороны других участников.

Лидеры также отчитались о присоединении новых стран-участников, которые уже подписали Письма о намерениях к присоединению или находятся в процессе подписания.

«В заседании группы стран-лидеров коалиций возможностей приняли участие представители США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Люксембурга», - информирует Минобороны.

Отмечается, что коалиции возможностей, которые были сформированы почти год назад, должны стать основным инструментом для формирования пакетов военной помощи от стран партнеров.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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