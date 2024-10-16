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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ІТ-коалиция собрала 157 млн евро на поддержку Украины

ІТ-коалиция собрала 157 млн евро на поддержку Украины

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 08:30  •  1310 просмотра

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ИТ-коалиция аккумулировала 157 млн евро для Украины с сентября 2023 года. 99 млн уже передано в виде оборудования и ПО, включая 87 млн от Германии в лицензиях SAP.

ИТ-коалиция с момента создания в сентябре 2023 года собрала 157 миллионов евро на поддержку Украины. Минобороны и ВСУ уже получили оборудование и программное обеспечение на 99 миллионов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали 

Как сообщается, в Амстердаме прошло очередное заседание ИТ-коалиции. В предыдущий раз страны-члены коалиции встречались в июле. С того момента Украина получила новые поставки от Канады, Германии, Италии, Литвы, Нидерландов и Великобритании. 

Всего с момента создания ИТ-коалиция аккумулировала 70 миллионов из прямых взносов (в том числе 10 миллионов от Нидерландов), и 87 миллионов от Германии - в виде лицензий SAP

Кибербезопасность является одним из ключевых направлений нашей работы. Поставки в рамках ИТ-коалиции усилят это направление, ведь россияне продолжают атаковать нашу киберинфраструктуру. Также эти поставки помогут масштабировать проекты Центра инноваций и будут способствовать дальнейшему внедрению системы SAP в Вооруженных силах Украины

- отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Участники коалиции, как сообщается, обсудили реализацию дорожной карты, осуществление закупок, а также потребности Минобороны и ВСУ в развитии ИТ-инфраструктуры.

Кроме поиска финансирования до конца 2024 года, ИТ-коалиция сосредоточила свое внимание на ускорении закупок и поставок в Украину. Наша цель - поставить как можно больше оборудования, чтобы воспользоваться преимуществом, которое могут предоставить технологии на поле боя

- указала заместитель Министра обороны Эстонии Туули Дунетон.

Дополнение

ИТ-коалиция во главе с Эстонией и Люксембургом является одной из 8 коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Коалиция направлена на оказание поддержки Минобороны и Вооруженным силам Украины в сферах ИТ, связи и кибербезопасности.

Сейчас в Коалицию входят 14 стран-партнеров и Украина. Финляндия и Испания присоединились к Коалиции в сентябре. Ожидается, что вскоре ее членами станут еще несколько стран.

ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны24 января 2024, 09:43 • 113841 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
kontaktnaya-gruppa-po-voprosam-oboroni-ukrainiКонтактная группа по вопросам обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
amsterdamАмстердам
finlyandiyaФинляндия
daniyaДания
kanadaКанада
liuksemburhЛюксембург
litvaЛитва
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
italiyaИталия
ispaniyaИспания
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина