ІТ-коалиция собрала 157 млн евро на поддержку Украины

ИТ-коалиция аккумулировала 157 млн евро для Украины с сентября 2023 года. 99 млн уже передано в виде оборудования и ПО, включая 87 млн от Германии в лицензиях SAP.

ИТ-коалиция с момента создания в сентябре 2023 года собрала 157 миллионов евро на поддержку Украины. Минобороны и ВСУ уже получили оборудование и программное обеспечение на 99 миллионов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны. Детали Как сообщается, в Амстердаме прошло очередное заседание ИТ-коалиции. В предыдущий раз страны-члены коалиции встречались в июле. С того момента Украина получила новые поставки от Канады, Германии, Италии, Литвы, Нидерландов и Великобритании. Всего с момента создания ИТ-коалиция аккумулировала 70 миллионов из прямых взносов (в том числе 10 миллионов от Нидерландов), и 87 миллионов от Германии - в виде лицензий SAP Кибербезопасность является одним из ключевых направлений нашей работы. Поставки в рамках ИТ-коалиции усилят это направление, ведь россияне продолжают атаковать нашу киберинфраструктуру. Также эти поставки помогут масштабировать проекты Центра инноваций и будут способствовать дальнейшему внедрению системы SAP в Вооруженных силах Украины - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Участники коалиции, как сообщается, обсудили реализацию дорожной карты, осуществление закупок, а также потребности Минобороны и ВСУ в развитии ИТ-инфраструктуры. Кроме поиска финансирования до конца 2024 года, ИТ-коалиция сосредоточила свое внимание на ускорении закупок и поставок в Украину. Наша цель - поставить как можно больше оборудования, чтобы воспользоваться преимуществом, которое могут предоставить технологии на поле боя - указала заместитель Министра обороны Эстонии Туули Дунетон. Дополнение ИТ-коалиция во главе с Эстонией и Люксембургом является одной из 8 коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Коалиция направлена на оказание поддержки Минобороны и Вооруженным силам Украины в сферах ИТ, связи и кибербезопасности. Сейчас в Коалицию входят 14 стран-партнеров и Украина. Финляндия и Испания присоединились к Коалиции в сентябре. Ожидается, что вскоре ее членами станут еще несколько стран. ИТ-коалиция: Дания выделила 12 миллионов евро на развитие киберзащиты в ВСУ и Минобороны