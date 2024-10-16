ІТ-коаліція зібрала 157 млн євро на підтримку України

ІТ-коаліція з моменту створення в вересні 2023 року зібрала 157 мільйонів євро на підтримку України. Міноборони та ЗСУ вже отримали обладнання і програмного забезпечення на 99 мільйонів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони.

Деталі

Як повідомляється, в Амстердамі пройшло чергове засідання ІТ-коаліції. Попереднього разу країни-члени коаліції зустрічалися у липні. З того моменту Україна отримала нові поставки від Канади, Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Великої Британії.

Загалом з моменту створення ІТ-коаліція акумулювала 70 мільйонів з прямих внесків (в тому числі 10 мільйонів від Нідерландів), і 87 мільйонів від Німеччини — у вигляді ліцензій SAP

Кібербезпека є одним з ключових напрямків нашої роботи. Поставки в межах ІТ-коаліції посилять цей напрям, адже росіяни продовжують атакувати нашу кіберінфраструктуру. Також ці поставки допоможуть масштабувати проєкти Центру інновацій і сприятимуть подальшому впровадженню системи SAP у Збройних силах України - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Учасники коаліції, як повідомляється, обговорили реалізацію дорожньої карти, здійснення закупівель, а також потреби Міноборони та ЗСУ у розбудові ІТ-інфраструктури.

Окрім пошуку фінансування до кінця 2024 року, ІТ-коаліція зосередила свою увагу на прискоренні закупівель та поставок в Україну. Наша мета — поставити якомога більше обладнання, щоб скористатися перевагою, яку можуть надати технології на полі бою - вказала заступниця Міністра оборони Естонії Туулі Дунетон.

Доповнення

ІТ-коаліція на чолі з Естонією та Люксембургом є однією з 8 коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Коаліція спрямована на надання підтримки Міноборони та Збройним силам України у сферах ІТ, зв'язку та кібербезпеки.

Наразі до Коаліції входять 14 країн-партнерів та Україна. Фінляндія та Іспанія доєдналися до Коаліції у вересні. Очікується, що незабаром її членами стануть ще кілька країн.

ІТ-коаліція: Данія виділила 12 мільйонів євро на розвиток кіберзахисту в ЗСУ та Міноборони