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MIM-104 Patriot

У відповідь на погрози кремля Rheinmetall заявив, що їхні заводи в Україні добре захищені

Київ • УНН

 • 51203 перегляди

Німецький концерн Rheinmetall заявив про надійний захист своїх виробничих потужностей в Україні у відповідь на погрози росії. Компанія планує відкрити чотири військові заводи, включаючи виробництво БМП Lynx та систем ППО.

У відповідь на погрози кремля Rheinmetall заявив, що їхні заводи в Україні добре захищені

Німецький концерн Rheinmetall у відповідь на погрози росії, що військовий завод який відкрився в Україні наприкінці жовтня, може стати ціллю для атак заявили, що виробництво захищено. Про це повідомляє Голос Америки, пише УНН.

Деталі

У Rheinmetall заявили, що це не перша подібна погроза з боку Москви і що їхні потужності в Україні добре захищені.

У липні 2024 року компанія Rheinmetall заявила, що планує відкрити в Україні чотири військові заводи. Перший завод має намір випустити партію БМП Lynx до кінця року, спочатку буде поставлено десять машин. Завод також надає послуги з технічного обслуговування, забезпечуючи підтримку як піхотних, так і бронетанкових частин.

Доповнення

Другий завод Rheinmetall має намір відкрити найближчим часом, заявив глава німецького концерну Армін Паппергер, додавши, що Rheinmetall також планує відкрити в Україні пороховий завод, завод танкових боєприпасів, а також налагодити виробництво систем ППО.

Гендиректор Rheinmetall розповів, коли системи Skynex та Skyranger будуть в Україні26.10.24, 18:15 • 24076 переглядiв

Ольга Розгон

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