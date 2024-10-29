У відповідь на погрози кремля Rheinmetall заявив, що їхні заводи в Україні добре захищені
Київ • УНН
Німецький концерн Rheinmetall заявив про надійний захист своїх виробничих потужностей в Україні у відповідь на погрози росії. Компанія планує відкрити чотири військові заводи, включаючи виробництво БМП Lynx та систем ППО.
Німецький концерн Rheinmetall у відповідь на погрози росії, що військовий завод який відкрився в Україні наприкінці жовтня, може стати ціллю для атак заявили, що виробництво захищено. Про це повідомляє Голос Америки, пише УНН.
Деталі
У Rheinmetall заявили, що це не перша подібна погроза з боку Москви і що їхні потужності в Україні добре захищені.
У липні 2024 року компанія Rheinmetall заявила, що планує відкрити в Україні чотири військові заводи. Перший завод має намір випустити партію БМП Lynx до кінця року, спочатку буде поставлено десять машин. Завод також надає послуги з технічного обслуговування, забезпечуючи підтримку як піхотних, так і бронетанкових частин.
Доповнення
Другий завод Rheinmetall має намір відкрити найближчим часом, заявив глава німецького концерну Армін Паппергер, додавши, що Rheinmetall також планує відкрити в Україні пороховий завод, завод танкових боєприпасів, а також налагодити виробництво систем ППО.
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