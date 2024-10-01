Концерн KNDS открыл дочернюю компанию в Украине: планируют ремонтировать технику ВСУ и изготовление боеприпасов

Французско-немецкий производитель вооружений KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) открыл дочернее предприятие в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз компании.

Детали

Отмечается, что KNDS открыла в Киеве дочернюю компанию KNDS Ukraine LLC, которая будет поддерживать сотрудничество с государственными учреждениями Украины и украинскими оборонно-промышленными компаниями.

Имея почти 800 систем, развернутых на фронте или по контракту, а также крупные поставки боеприпасов, франко-немецкая оборонная группа KNDS является важнейшим промышленным партнером Вооруженных сил Украины - говорят в компании.

Зеленский подписал соглашение о создании в Украине филиала оборонной компании KNDS

Среди прочего, компания поможет украинской промышленности эффективнее осуществлять техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт вооружения производства компании. Речь идет, в частности, о танках Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийских установках CAESAR и PzH 2000, бронированных машинах AMX 10RC.

Кроме того, KNDS и украинская промышленность также намерены совместно производить 155-мм артиллерийские боеприпасы и запчасти к ним в Украине.

Напомним,

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина увеличит оборонное производство втрое до 2025 года.