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Умєров: Україна збільшить оборонне виробництво втричі до 2025 року

Умєров: Україна збільшить оборонне виробництво втричі до 2025 року

Київ • УНН

 • 26939 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив шляхи до перемоги на форумі Yalta European Strategy. Він підкреслив важливість сучасного озброєння та зазначив, що потенціал оборонного виробництва України може досягти мільярдів доларів.

Сьогодні на форумі Yalta European Strategy обговорили шляхи до перемоги України. Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

На форумі Yalta European Strategy міністр оборони України Рустем Умєров обговорив шляхи до перемоги України та підкреслив важливість забезпечення українських воїнів сучасними засобами захисту, зокрема системами протиповітряної оборони та далекобійною зброєю.

Наша сила – це наші люди, кожен український воїн

- зазначив Рустем Умєров.

Він також підкреслив успіхи на полі бою завдяки підтримці союзників та впровадженню сучасних технологій.

Умєров акцентував увагу на зростанні українського оборонного виробництва та перспективних проєктах, які можуть значно підвищити обороноздатність країни. За його словами, потенціал оборонного виробництва України може досягти 20 мільярдів доларів за умови залучення міжнародних інвестицій. Торік цей показник становив 7 мільярдів, і вже до 2025 року Україна планує збільшити його утричі.

Ми готові відкривати спільні підприємства та запрошуємо інвесторів працювати разом з нами

- заявив Рустем Умєров.

Він також наголосив, що перемога можлива лише через єдність та швидку реакцію, а жодних компромісів із агресором не може бути – це шлях до справедливого миру.

Дякую всім нашим партнерам за підтримку

- підсумував Рустем Умєров.

Сибіга закликав партнерів інвестувати в українське виробництво зброї14.09.24, 22:09 • 62708 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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