Умеров: Украина увеличит оборонное производство втрое до 2025 года

Сегодня на форуме Yalta European Strategy обсудили пути к победе Украины. Об этом сообщает министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

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На форуме Yalta European Strategy министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил пути к победе Украины и подчеркнул важность обеспечения украинских воинов современными средствами защиты, в частности системами противовоздушной обороны и дальнобойным оружием.

Наша сила - это наши люди, каждый украинский воин - отметил Рустем Умеров.

Он также подчеркнул успехи на поле боя благодаря поддержке союзников и внедрению современных технологий.

Умеров акцентировал внимание на росте украинского оборонного производства и перспективных проектах, которые могут значительно повысить обороноспособность страны. По его словам, потенциал оборонного производства Украины может достичь 20 миллиардов долларов при условии привлечения международных инвестиций. В прошлом году этот показатель составлял 7 миллиардов, и уже к 2025 году Украина планирует увеличить его втрое.

Мы готовы открывать совместные предприятия и приглашаем инвесторов работать вместе с нами - заявил Рустем Умеров.

Он также подчеркнул, что победа возможна только через единство и быструю реакцию, а никаких компромиссов с агрессором не может быть - это путь к справедливому миру.

Спасибо всем нашим партнерам за поддержку - подытожил Рустем Умеров.

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