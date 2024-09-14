Сибига призвал партнеров инвестировать в украинское производство оружия

Сибига обратился к партнерам с просьбой об инвестициях в украинское производство оружия и увеличение оборонной самодостаточности Украины. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве подчеркнул, что укрепление оборонных возможностей Украины является одним из ключевых приоритетов на ближайшие полгода.

Отдельно Сибига акцентировал внимание на важности вступления Украины в НАТО, что будет иметь историческое значение не только для нашего государства, но и для всего европейского континента. Он также обозначил необходимость усиления системы воздушной обороны.

Воздушный щит над Украиной важен не только для нашего государства, но и для всей Европы. Мы активно работаем над получением дополнительных систем для усиления воздушной обороны, а также над запуском их производства в Украине - заявил министр.

Україна веде дискусію з Польщею щодо використання їхніх засобів ППО для збиття російських ракет - Сибіга