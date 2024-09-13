Украина ведет дискуссию с Польшей об использовании их средств ПВО для сбивания российских ракет - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига и глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудили возможность сбития польскими средствами ПВО российских дронов и ракет над территорией Украины и другие вопросы. Об этом сказал Сибига на совместной пресс-конференции в пятницу, передает УНН.

"Сегодня мы обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество и ключевые шаги союзников, необходимые для укрепления Украины. Не должно быть никаких ограничений в реализации Украиной права на самозащиту - ни в дальнобойном оружии, ни в ударах по законным целям на территории россии", - сказал Сибига.

Министр отметил, что обсудил с главой МИД Польши Радославом Сикорским дальнейшую реализацию совместного соглашения по безопасности, в частности вопрос создания Украинского легиона, передачу истребителей Украине и другие аспекты безопасности.

"Ведем дискуссию с польскими партнерами по использованию их средств ПВО для сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. Прилагаем максимум усилий в работе с партнерами для построения коалиции смелости, которая создаст необходимые условия для этого решения. Говорили также о вкладе Польши в воплощение формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Польские партнеры активно участвуют в ее реализации и выступают в роли лидера на направлении энергетической безопасности", - добавил глава МИД Украины.

Напомним

В соглашении по безопасности с Польшей предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.