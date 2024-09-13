Україна веде дискусію з Польщею щодо використання їхніх засобів ППО для збиття російських ракет - Сибіга
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України та Польщі обговорили можливість збиття польськими ППО російських дронів над Україною. Також розглянули питання оборонної співпраці та реалізації спільної безпекової угоди.
Глава МЗС України Андрій Сибіга та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський обговорили можливість збиття польськими засобами ППО російських дронів та ракет над територією України та інші питання. Про це сказав Сибіга на спільній пресконференції у пʼятницю, передає УНН.
"Сьогодні ми обговорили подальшу оборонну співпрацю та ключові кроки союзників, необхідні для зміцнення України. Не має бути жодних обмежень у реалізації Україною права на самозахист - ані у далекобійній зброї, ані в ударах по законних цілях на території росії", – сказав Сибіга.
Міністр зазначив, що обговорив з головою МЗС Польщі Радославом Сікорським подальшу реалізацію спільної безпекової угоди, зокрема питання створення Українського легіону, передачу винищувачів Україні та інші аспекти безпеки.
"Ведемо дискусію з польськими партнерами щодо використання їхніх засобів ППО для збиття російських ракет та дронів над територією України. Докладаємо максимум зусиль у роботі з партнерами для побудови коаліції сміливості, яка створить необхідні умови для цього рішення. Говорили також про внесок Польщі у втілення формули миру Президента України Володимира Зеленського. Польські партнери беруть активну участь в її реалізації та виступають у ролі лідера на напрямку енергетичної безпеки", – додав глава МЗС України.
Нагадаємо
У безпековій угоді з Польщею передбачено положення про розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі.