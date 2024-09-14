Сибіга закликав партнерів інвестувати в українське виробництво зброї
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів інвестувати у виробництво зброї в Україні. Він підкреслив важливість вступу до НАТО та посилення повітряної оборони для безпеки всієї Європи.
Сибіга звернувся до партнерів з проханням щодо інвестицій в українське виробництво зброї та збільшення оборонної самодостатності України. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на конференції Ялтинської європейської стратегії в Києві підкреслив, що зміцнення оборонних можливостей України є одним із ключових пріоритетів на найближчі півроку.
Окремо Сибіга акцентував увагу на важливості вступу України до НАТО, що матиме історичне значення не лише для нашої держави, але й для всього європейського континенту. Він також окреслив необхідність посилення системи повітряної оборони.
Повітряний щит над Україною важливий не лише для нашої держави, але і для всієї Європи. Ми активно працюємо над отриманням додаткових систем для посилення повітряної оборони, а також над запуском їх виробництва в Україні
Україна веде дискусію з Польщею щодо використання їхніх засобів ППО для збиття російських ракет - Сибіга 13.09.24, 20:32 • 18691 перегляд