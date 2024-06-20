Министерством обороны Украины с начала широкомасштабного вторжения вс рф кодифицировано, допущено к эксплуатации в подразделениях Сил обороны почти 40 образцов артиллерийского вооружения: реактивные системы, гаубицы, минометы. Более 10 из них - с начала 2024 года, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Детали

Среди образцов, которые были кодифицированы, допущены к эксплуатации оборонным ведомством в подразделениях Сил обороны Украины немало образцов иностранного производства.

"В частности, это боевые машины реактивной артиллерии М142 HIMARS, М270 MLRS, RM-70 VAMPIRE, MARS-II, самоходные гаубицы, CAESAR, KRAB, PzH2000, М109, гаубицы М777 и L119 и т.д.", - указано в сообщении.

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Кроме того, оборонным ведомством кодифицировано, допущено к эксплуатации около полутора десятка образцов минометов различных калибров. Почти половина из них-в этом году. Это образцы, поступающие от зарубежных партнеров в качестве военно-технической помощи и продукция отечественных оружейников.

Справка

Кодификация и последующий допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО, позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины.