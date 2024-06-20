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Реактивні системи, гаубиці, міномети: у Міноборони кодифікували майже 40 зразків артилерійського озброєння

Київ • УНН

 • 21903 перегляди

Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило експлуатацію у військах оборони майже 40 видів артилерійського озброєння, включаючи ракетні комплекси, гаубиці та міномети, причому з початку 2024 року було схвалено понад 10 з них, як іноземного, так і вітчизняного виробництва.

Реактивні системи, гаубиці, міномети: у Міноборони кодифікували майже 40 зразків артилерійського озброєння

Міністерством оборони України з початку широкомасштабного вторгнення зс рф кодифіковано, допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони майже 40 зразків артилерійського озброєння: реактивні системи, гаубиці, міномети. Понад 10 з них – від початку 2024 року, передає УНН із посиланням на відомство.

Деталі

Серед зразків, які були кодифіковані, допущені до експлуатації оборонним відомством у підрозділах Сил оборони України чимало зразків іноземного виробництва.

"Зокрема, це бойові машини реактивної артилерії М142 HIMARS, М270 MLRS, RM-70 VAMPIRE, MARS-II, самохідні гаубиці, CAESAR, KRAB, PzH2000, М109, гаубиці М777 та L119 тощо", - зазначено у повідомленні.

Квадроцикли, гексацикли та баггі: понад 110 зразків автотехніки допустили до експлуатації у ЗСУ08.06.24, 18:06 • 29909 переглядiв

Крім того, оборонним відомством кодифіковано, допущено до експлуатації близько півтора десятка зразків мінометів різних калібрів. Майже половина з них – цьогоріч. Це зразки, що надходять від закордонних партнерів у якості військово-технічної допомоги і продукція вітчизняних зброярів.

Довідка

Кодифікація і подальший допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Гаубиця M109
Panzerhaubitze 2000
Гаубиця M777
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Сухопутні війська України
Міністерство оборони України
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