Квадроцикли, гексацикли та баггі: понад 110 зразків автотехніки допустили до експлуатації у ЗСУ
Київ • УНН
За даними Міноборони, лінійка категорій транспортних засобів є досить розлогою та включає броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальну автотехніку. Автопарк ЗСУ нині має техніку виробництва понад 20 країн світу, серед яких США, Німеччина, Швеція, Великобританія, Італія та інші.
Від початку повномасштабної війни рф проти України до експлуатації у Збройних силах України допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. 60 з них були прийняті на озброєння протягом останніх п’яти місяців. Про це повідомили у Міноборони, пише УНН.
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За даними відомства, лінійка категорій транспортних засобів є досить розлогою та включає броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальну автотехніку. Автопарк ЗСУ нині має техніку виробництва понад 20 країн світу, серед яких США, Німеччина, Швеція, Великобританія, Італія та інші.
"Офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки.
Окрім броньованої та важкої техніки, українські військові отримали квадроцикли, гексацикли та баггі. Понад третина зі 110 кодифікованих зразків автомобільної техніки – української розробки та виробництва. Серед них спецавтомобілі, броньовані автомобілі, звичайні вантажівки, всюдиходи та електромотоцикли вітчизняного виробництва", - йдеться у повідомленні.
Кодифікація та допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України, додали у Міноборони.
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Наразі Берлін розглядає можливість передачі Україні ще однієї зенітно-ракетної батареї Patriot.