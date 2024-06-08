Квадроциклы, гексациклы и багги: более 110 образцов автотехники допустили к эксплуатации в ВСУ

С начала полномасштабной войны рф против Украины к эксплуатации в Вооруженных силах Украины допущено более 110 образцов автомобильной техники украинского и иностранного производства. 60 из них были приняты на вооружение в течение последних пяти месяцев. Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, линейка категорий транспортных средств является достаточно обширной и включает бронированные автомобили, внедорожники, грузовики, мотоциклы и специальную автотехнику. Автопарк ВСУ сейчас имеет технику производства более 20 стран мира, среди которых США, Германия, Швеция, Великобритания, Италия и другие.

"Официально допущено к эксплуатации популярные в войсках модели внедорожников производства японских и европейских автопроизводителей, а также крупнейший в мире американский тягач-транспортер для перевозки по бездорожью танков, самоходных артиллерийских установок и другой тяжелой бронетехники.

Кроме бронированной и тяжелой техники, украинские военные получили квадроциклы, гексациклы и багги. Более трети из 110 кодифицированных образцов автомобильной техники – украинской разработки и производства. Средних спецавтомобили, бронированные автомобили, обычные грузовики, вездеходы и электромотоциклы отечественного производства", - говорится в сообщении.

Кодификация и допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО позволяет закупать его за средства из государственного бюджета для подразделений Сил обороны Украины, добавили в Минобороны.

Напомним

Сейчас Берлин рассматривает возможность передачи Украине еще одной зенитно-ракетной батареи Patriot.