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Bloomberg: Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще однієї батареї Patriot

Bloomberg: Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще однієї батареї Patriot

Київ • УНН

 • 35467 перегляди

Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще однієї зенітно-ракетної батареї Patriot на додаток до трьох, які вона вже надала або пообіцяла, для посилення протиповітряної оборони України на тлі посилених російських ракетних ударів.

Наразі Берлін розглядає можливість передачі Україні ще однієї зенітно-ракетної батареї Patriot. Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg, передає УНН.  

Деталі 

Німецький уряд допускає, що це нова батарея ЗРК Patriot від Німеччини доповнить попередні три, які Німеччина вже передала або обіцяла передати в Україну навесні, коли Росія посилила ракетні удари по Україні.

А втім, джерела видання наголошують, що остаточного рішення у Німеччині ще не ухвалили. 

Нідерланди пропонують у співпраці зібрати систему ППО Patriot та передати її Україні28.05.24, 11:25 • 20774 перегляди

Доповнення

У Bloomberg додають, що  Берлін вже  передав Україні десятки зенітних установок Gepard і  навіть кілька установок протиповітряної оборони Iris-T. Проте після початку нового наступу рф на Харківщині і посилення атак на енергоінфраструктуру України, Німеччина всіляко шукає варіанти для посилення ППО України. 

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що влада його країни  обговорить можливість передачі Україні зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Patriot.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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zenitna-ustanovka-gepardЗенітна установка Gepard
bloomberg-lpBloomberg L.P.
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