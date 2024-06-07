Bloomberg: Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще однієї батареї Patriot
Київ • УНН
Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще однієї зенітно-ракетної батареї Patriot на додаток до трьох, які вона вже надала або пообіцяла, для посилення протиповітряної оборони України на тлі посилених російських ракетних ударів.
Наразі Берлін розглядає можливість передачі Україні ще однієї зенітно-ракетної батареї Patriot. Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Німецький уряд допускає, що це нова батарея ЗРК Patriot від Німеччини доповнить попередні три, які Німеччина вже передала або обіцяла передати в Україну навесні, коли Росія посилила ракетні удари по Україні.
А втім, джерела видання наголошують, що остаточного рішення у Німеччині ще не ухвалили.
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Доповнення
У Bloomberg додають, що Берлін вже передав Україні десятки зенітних установок Gepard і навіть кілька установок протиповітряної оборони Iris-T. Проте після початку нового наступу рф на Харківщині і посилення атак на енергоінфраструктуру України, Німеччина всіляко шукає варіанти для посилення ППО України.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що влада його країни обговорить можливість передачі Україні зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Patriot.