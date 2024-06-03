У Румунії обговорять можливість передачі Україні ЗРК Patriot
Київ • УНН
Румунія обговорить можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot для захисту її території.
Румунська влада обговорить можливість передачі Україні зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Patriot, заявив прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку в інтерв'ю телеканалу Euronews, передає УНН.
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Наразі ми перебуваємо на етапі розгляду. Насамперед про це мають говорити фахівці
Якщо система захищатиме українську територію, це не означає, що вона не охоплюватиме і Румунію, зазначив він.
Приймати рішення про передачу ЗРК Вища рада національної оборони, сказав прем'єр. За словами Чолаку, після консультації з експертами члени ради ухвалять найкраще рішення.
Контекст
На початку травня президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що Бухарест готовий обговорити відправку в Україну ЗРК Patriot. За словами глави держави, це питання необхідно узгоджувати із Вищою радою оборони. Залишити Румунію без засобу протиповітряної оборони неприйнятно, наголосив Йоханніс.
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