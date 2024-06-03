В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  80018 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  161665 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  155617 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  158307 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  148130 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  143066 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  133462 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  271826 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  113027 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  251496 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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31 мая 2024, 06:27  •  221211 просмотра
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В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot

Румыния обсудит возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot для защиты ее территории.

Война •   •  1534 просмотра
В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot

The Guardian: Россия финансирует пропаганду в Европе через" правозащитный " фонд

Согласно просочившимся внутренним документам, российский государственный фонд "Права человека" потратил миллионы евро на финансирование пророссийских пропагандистских сайтов и деятельности в Европе.

Общество •   •  1491 просмотра
The Guardian: Россия финансирует пропаганду в Европе через" правозащитный " фонд

CNN: война в Украине-это возможность для разведки США завербовать россиян

Жестокое российское вторжение в Украину предоставило американским спецслужбам редкую возможность вербовать разгневанных кремлевских шпионов, ведущих войну, открыто обращаясь к недовольным россиянам с просьбой предоставить им доступ к полезной для США информации.

Война •   •  1422 просмотра
CNN: война в Украине-это возможность для разведки США завербовать россиян

Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

Трамп, в случае своей победы, обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября и угрожает отомстить оппонентам.

политика •   •  3905 просмотра
Трамп в случае победы обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России

Украина теоретически может сбить российский самолет в воздушном пространстве России с помощью немецких систем ПВО Patriot в рамках выданного Берлином разрешения на нанесение ударов по России.

Война •   •  5275 просмотра
Украина разрешила использовать немецкие комплексы Patriot против российских самолетов в воздушном пространстве России

Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии

Саудовская Аравия отказалась участвовать в украинском мирном саммите в Швейцарии 15-16 июня якобы из-за отсутствия России.

Война •   •  5095 просмотра
Саудовская Аравия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии

Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой на выборах президента Исландии

Зеленский поздравил Халлу Томасдоттир с победой на президентских выборах в Исландии и выразил надежду на укрепление украинско-исландского сотрудничества и обеспечение мира в Европе и за ее пределами.

политика •   •  4293 просмотра
Зеленский поздравил Галлу Томасдоттир с победой на выборах президента Исландии

Дефицит электроэнергии на этой неделе вернется-Кудрицкий

На следующей неделе в Украине возобновится дефицит электроэнергии из-за плановых ремонтных работ на атомных электростанциях, последствий недавних обстрелов и увеличения потребления из-за повышения температуры, что приведет к ожидаемым перебоям в подаче электроэнергии в течение дня.

Общество •   •  4408 просмотра
Дефицит электроэнергии на этой неделе вернется-Кудрицкий

КНДР временно остановили запуск мусора на территорию Южной Кореи

Северная Корея временно приостановила запуск воздушных шаров, наполненных мусором и экскрементами, в Южную Корею в качестве контрмеры, но предупредила, что может возобновить кампанию, если с юга будут рассылаться антисеверокорейские листовки.

Общество •   •  3830 просмотра
КНДР временно остановили запуск мусора на территорию Южной Кореи

россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области

Россияне совершили 19 нападений на приграничные территории и населенные пункты Сумской области, при этом в нескольких населенных пунктах было зафиксировано 46 взрывов.

Общество •   •  7737 просмотра
россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий Сумской области