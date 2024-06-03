В Румынии обсудят возможность передачи Украине ЗРК Patriot

Румынские власти обсудят возможность передачи Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку в интервью телеканалу Euronews, передает УНН.

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Сейчас мы находимся на этапе рассмотрения. Прежде всего об этом должны говорить специалисты заявил Чолаку.

Если система будет защищать украинскую территорию, это не значит, что она не будет охватывать и Румынию, отметил он.

Принимать решение о передаче ЗРК Высший Совет национальной обороны, сказал премьер. По словам Чолаку, после консультации с экспертами члены совета примут лучшее решение.

Контекст

В начале мая президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Бухарест готов обсудить отправку в Украину ЗРК Patriot. По словам главы государства, этот вопрос необходимо согласовывать с Высшим Советом обороны. Покинуть Румынию без средства противовоздушной обороны неприемлемо, подчеркнул Йоханнис.

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