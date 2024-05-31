"Перчатка" по-румынски: в одном из уездов Румынии в одном доме прописали 7 тыс. украинцев

В Уманском уезде Ботошани, который находится недалеко от границы с Украиной, обнаружили дом, в котором фиктивно проживали семь тысяч украинцев. За прописку с украинцев брали 50 евро, чтобы таким образом украинцы могли получить подтверждение адреса, чтобы дальше подаваться на гражданство Румынии. Об этом пишет румынское издание Monitorul, передает УНН.

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Как пишет издание, житель коммуны Вирфу-Кимпулуй в уезде Ботошани, который находится недалеко от границы с Украиной Аурел Чуботариу утверждает, что сделка с массовым прописыванием украинцев в его местности началась еще в 2018 году.

По словам, Чуботариу история продолжалась много года, в течение которых, тысячи украинцев были фиктивно поселены в домохозяйствах в Варфу-Кимпулуй.

По просьбе друга, проживающего в Украине, я начал размещать людей на своей жилплощади для оформления гражданства Румынии. Я так работал год или около того. Это было 50 евро с человека. Я получал деньги, да, я получал деньги - сказал Чуботариу.

Мужчина отмечает, что впоследствии к схеме присоединилась чиновница из города Бучеча, работница Государственной службы по учету населения города Бучеча Георгина Козмюк и сказала, что если он хочу продолжать работать, то должен получать от нее деньги, подписывать документы для приема граждан. она взяла оформление всех документов.

Комзюк начала давать мужчине по 2 тыс. евро за раз, а за это нужно было подписать в среднем 40 бумаг, то есть 40 заявлений. Эти люди никогда там не жили, просто приезжали для формальностей и уезжали. И все регистрировались на один и тот же адрес - пишет издание.

Мужчина отметил, что решил открыть собственный бизнес и платить налоги государству, однако, оказалось, что в его доме по "документам" прописаны люди, за которых он не расписывался и появились они в то время, когда он был на лечении. По его словам, подписи ставила сама Комзюк.

После того, как женщина взяла все на себя, она продолжала подписываться на мое имя. У меня есть доказательства. Меня госпитализировали из Тыргу-Муреша в Бухарест, но документы подписали моим именем, и людей поселяли в жилье - заявляет мужчина.

Тогда мужчина решил вместе с соседом Петру Алемнарицей, у которого в доме также оказалось около 300 человек, прописанных без его ведома, обратиться в компетентные органы. Однако, следователи заявили, что дело закрывают, а недовольные бизнесмены начали протесты перед мэрией в Вирфу-Кимпулуй и даже утверждают, что объявили голодовку.

Они заявляют, что хотят привлечь внимание властей к расследованию их дела, которое, по их мнению, проводили поверхностно - добавляет издание.

В то же время, Комзюк, которую протестующие обвиняют в сделке с массовой пропиской украинцев свою причастность категорически отрицает.

Дело закрыли, потому что не было доказательств. Были рассмотрены заявления генеральный антикоррупционным управлением Румынии в 2023 году. Всего 41 заявление, они проанализировали почерк господина Чуботариу , его подпись-и дело закрыли - говорит Козмюк.

Также отмечается, что такая сделка привела к увеличению населения уезда Ботошани. Так, количество жителей коммуны Вирфу-Кимпулуй выросло с 3 420 человек в 2011 году до не менее 7 077 в 2021-м. А в селе Рипичень население с 1 917 человек в 2011-м увеличилось до 3 794 в 2021 году.

Представители горсовета подтверждают, что у них стало больше украинских "собратьев", но уверяют, что не имеют к этому никакого отношения - добавляет издание.

Напомним

Комиссия по вопросам миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала страны Европы продлить срок ранее предоставленной временной защиты для украинских беженцев, или найти новые пути для законного пребывания украинцев на территориях этих государств.