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Політолог про вимогу Китаю для участі в Саміті миру: присутність рф спотворить всю ідею

Київ • УНН

 • 163650 перегляди

Україна не може погодитися з вимогами Китаю запросити росію на мирний саміт, оскільки це спотворило б мету саміту - виробити колективну позицію міжнародного співтовариства для подальшої передачі пропозицій росії.

Україна не може піти на вимоги Китаю щодо запрошення росії на Саміт миру, тому що це спотворює всю ідею Саміту. Таку думку висловив журналісту УНН політолог-міжнародник Максим Ялі, коментуючи заяву Пекіну про те, що домовленості щодо Саміту у Швейцарії не відповідають його запитам.

Система в Китаї побудована таким чином, що якщо робиться офіційна заява, тим більше від МЗС, то це вже остаточне рішення. Україна не може піти на вимоги Китаю, адже це означає запрошення росії. Це всю ідею цього Саміту спотворює: вироблення колективної позиції міжнародного співтовариства, щоб потім, як заявив Президент Зеленський, ці напрацювання та пропозиції передати росії. Й вже потім можливо, як пишуть окремі джерела, зокрема Bloomberg, що нібито планується Саміт на осінь 

- розповів Ялі.

На його думку, якщо будуть узгоджені позиції хоча б по трьом ключовим питанням, які будуть виноситися на обговорення під час Саміту, тоді це має сенс.

Зеленський окреслив ключові теми для Саміту миру: енергетика, судноплавство, гуманітарні питання03.05.24, 22:16 • 49471 перегляд

"Запрошувати зараз росію немає жодних причин, особливо на тлі чергового наступу окупаційних військ. Насправді реакція Китаю є очікуваною, враховуючи те, що він є союзником росії…", - сказав Ялі.

Політолог Олеся Яхно наголосила, що на Саміті миру не буде підписано жодного мирного плану. 

"Саміт миру важливий не з точки зору, що там може бути прийнято конкретне рішення про мир, це неможливо, йде активна фаза війни.  Цей Саміт важливий з точки зору того на який варіант, врешті решт, буде оператися більша кількість країн, в тому числі, які вважаються нейтральними. Чи будуть вони підтримувати український варіант, щоб це стало шляхом в майбутньому для досягнення миру", - сказала Яхно.

Вона зазначила, що для України важливо, щоб було представлено чим більше країн, тому відсутність Китаю це погано, але не критично.

"Для нас звичайно важливо, щоб чим більше країн були присутні, тому звичайно погано, що не буде представника від Китаю, але це не критично, тому що це все одно довгий рух, це не короткий рух, коли буде голосування і хтось проголосує за чи проти, підтримати чи не підтримати. Такого не буде. Це діалог та довгий процес, але для нас важливо, щоб засади мирних позицій поділяли якомога більше країн. І якщо не буде офіційного представництва Китаю, то важливо, щоб не публічно все одно тривав діалог, тому що Китай країна яка реально економічно впливає на витривалість та стійкість росії", - зазначила Яхно.

Контекст

Речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що домовленості щодо мирної конференції щодо України у Швейцарії наступного місяця все ще далеко не відповідають запитам Китаю та загальним очікуванням міжнародної спільноти, що робить складною для Китаю участь.

МЗС Китаю поінформувало, що "Китай не візьме участь у мирній конференції щодо України у Швейцарії наступного місяця, оскільки вона не виправдовує його очікувань, що включають участь як росії, так і України".

Раніше, 26 травня Президент Володимир Зеленський закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіня підтримати Саміт миру своїм персональним лідерством та участю.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 17 травня заявляв, що для України дуже важливо, щоб Китай на найвищому рівні був присутній на Саміті миру, тому що Китай є впливовою країною, впливовою не тільки на світову політику, а в першу чергу має дуже потужний вплив на країну агресора.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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