Зеленський окреслив ключові теми для Саміту миру: енергетика, судноплавство, гуманітарні питання
Київ • УНН
Президент Зеленський окреслив ключові теми для обговорення на майбутньому мирному саміті у Швейцарії: енергетична та ядерна безпека, вільне судноплавство та гуманітарні питання, такі як обмін полоненими та повернення депортованих українських дітей.
Президент України Володимир Зеленський розповів про ключові теми для обговорення на мирному саміті в Швейцарії: енергетична і ядерна безпека, вільне судноплавство та гуманітарні питання, включно з обміном полоненими і поверненням депортованих дітей, пише УНН.
Це енергетична безпека та ядерна безпека. Далі питання вільного судноплавства – це наша харчова безпека - і неблокування Чорного й Азовського морів. І гуманітарний трек, до якого входить два підпитання – це обмін "всіх на всіх" і повернення українських дітей, які були силою депортовані в росію
Президент підкреслив, що у випадку підтримки перших трьох питань всіма країнами, що беруть участь у саміті, наступним кроком будуть детальні розробки та рішення цих питань через посередництво з країнами, які представляють російську сторону.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що було узгоджено фінальні штрихи у підготовці до Глобального саміту миру, а також анонсував багато зокрема й непублічної роботи з партнерами.
Швейцарія підтвердила, що 15 та 16 червня 2024 року організовує Саміт миру в Україні в Бюргенштоку, вказавши, що "росія на цьому етапі не запрошена", а саміт має на меті "спільно визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу".