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Зеленский очертил ключевые темы для Саммита мира: энергетика, судоходство, гуманитарные вопросы

Зеленский очертил ключевые темы для Саммита мира: энергетика, судоходство, гуманитарные вопросы

Киев  •  УНН

3 мая 2024, 19:16  •  1714 просмотра

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Президент Зеленский очертил ключевые темы для обсуждения на предстоящем мирном саммите в Швейцарии: энергетическая и ядерная безопасность, свободное судоходство и гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ключевых темах для обсуждения на мирном саммите в Швейцарии: энергетическая и ядерная безопасность, свободное судоходство и гуманитарные вопросы, включая обмен пленными и возвращение депортированных детей, пишет УНН.

Это энергетическая безопасность и ядерная безопасность. Далее вопрос свободного судоходства - это наша пищевая безопасность - и неблокирование Черного и Азовского морей. И гуманитарный трек, в который входит два подвопроса - это обмен "всех на всех" и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в россию 

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в случае поддержки первых трех вопросов всеми странами, участвующими в саммите, следующим шагом будут детальные разработки и решения этих вопросов через посредничество со странами, которые представляют российскую сторону.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский  заявлял, что были согласованы финальные штрихи в подготовке к Глобальному саммиту мира, а также анонсировал много в том числе и непубличной работы с партнерами.

Швейцария подтвердила, что 15 и 16 июня 2024 года организует Саммит мира в Украине в Бюргенштоке, указав, что "россия на этом этапе не приглашена", а цель саммита - "совместно определить дорожную карту относительно того, как привлечь обе стороны к будущему мирному процессу".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
shveitsariyaШвейцария
chyornoe-moreЧерное море
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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