Зеленский очертил ключевые темы для Саммита мира: энергетика, судоходство, гуманитарные вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ключевых темах для обсуждения на мирном саммите в Швейцарии: энергетическая и ядерная безопасность, свободное судоходство и гуманитарные вопросы, включая обмен пленными и возвращение депортированных детей, пишет УНН.

Это энергетическая безопасность и ядерная безопасность. Далее вопрос свободного судоходства - это наша пищевая безопасность - и неблокирование Черного и Азовского морей. И гуманитарный трек, в который входит два подвопроса - это обмен "всех на всех" и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в россию - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в случае поддержки первых трех вопросов всеми странами, участвующими в саммите, следующим шагом будут детальные разработки и решения этих вопросов через посредничество со странами, которые представляют российскую сторону.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что были согласованы финальные штрихи в подготовке к Глобальному саммиту мира, а также анонсировал много в том числе и непубличной работы с партнерами.

Швейцария подтвердила, что 15 и 16 июня 2024 года организует Саммит мира в Украине в Бюргенштоке, указав, что "россия на этом этапе не приглашена", а цель саммита - "совместно определить дорожную карту относительно того, как привлечь обе стороны к будущему мирному процессу".