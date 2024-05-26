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Зеленський закликав Байдена та Сі підтримати Саміт миру своєю персональною участю

Зеленський закликав Байдена та Сі підтримати Саміт миру своєю персональною участю

Київ • УНН

 • 102456 перегляди

Зеленський закликав Байдена та Сі підтримати Мирний саміт своїм особистим лідерством та участю, закликаючи до глобальних зусиль, спрямованих на досягнення справжнього миру, а не паузи між ударами.

Президент Володимир Зеленський закликав президент США Джо Байден та лідера Китаю Сі Цзіньпіня підтримати Саміт миру своїм персональним лідерством та участю.

Про це він сказав у відеозверненні на фоні зруйнованої росією друкарні в Харкові, передає УНН.

Для них це задоволення – спалювати. Ми всі знаємо, із ким маємо справу. росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною. Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу", 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна має найбільший у світі досвід обману з боку росії на переговорах.

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"Чи хоче росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку росії на переговорах. Обману, який, зокрема, був прикриттям росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля – Саміт миру за участю лідерів, яких росії не обманути.

Президент нагадав, що разом зі Швейцарією Україна готує Саміт миру, який розпочнеться 15 червня.

Ми маємо підтвердження участі вже більш ніж 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру. Я звертаюся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру: до Президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до Президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру – дійсно миру, а не паузи між ударами

- наголосив Зеленський.
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За його словами, зусилля світової більшості – це найкраща гарантія виконання зобов’язань.

Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю

- закликав Зеленський.

Доповнення

Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що президент США Джо Байден швидше за все, пропустить Саміт миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня, оскільки він збігається за часом із заходом зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

Перед цим радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу 22 травня заявляв, що участь Байдена в Саміті миру, який пройде у Швейцарії, залишається невизначеною, на тлі того, як Білий дім поки не підтвердив, чи буде він на заході.

15 травня Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомляв, що Сполучені Штати будуть представлені на Саміті миру у Швейцарії, але поки не можуть оголосити, на якому рівні будуть на ньому представлені.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 17 травня повідомляв, що китайська сторона не говорить, не дає оцінки щодо своєї можливої участі у Саміті миру. Україна продовжує працювати над залученням Китаю, адже дуже важливо, щоб він був присутнім на найвищому рівні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
bilyi-dimБілий дім
bloomberg-lpBloomberg L.P.
shveitsariiaШвейцарія
kaliforniiaКаліфорнія
andrii-yermakАндрій Єрмак
si-tszinpinСі Цзіньпін
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