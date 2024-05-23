Білий дім наразі не підтверджує, чи буде Байден на Саміті миру
Київ • УНН
Участь президента США у Саміті миру в Швейцарії наступного місяця залишається невизначеною, оскільки Білий дім не підтвердив, чи буде він єдиним лідером G7, який пропустить захід.
Участь президента США Джо Байдена у Саміті миру в Україні, що пройде в Швейцарії 15-16 червня, залишається невизначеною, на тлі того, як Білий дім наразі не підтвердив, чи буде він на заході. З приводу цього комантар надав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу 22 травня, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні я не маю жодних оголошень щодо цього", - вказав Салліван у відповідь на запитання, чи поїде президент США на Саміт миру наступного місяця до Швейцарії, бо він був би єдиним лідером G7, який не прийняв це запрошення.
"Що я скажу, так це те, що я особисто брав участь у підготовці до цього саміту, як і інші в нашому уряді, і, ви знаєте, ми були ключовим гравцем у сприянні просуванню бачення миру, що включає суверенітет і територіальну цілісність України та принципи Статуту ООН. Але я не можу сьогодні робити жодних заяв про поїздку президента", - зазначив Салліван.
Швейцарія прийме Саміт миру в Україні 15-16 червня: розповіла про запрошених та мету конференції02.05.24, 13:24 • 22914 переглядiв