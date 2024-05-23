Белый дом пока не подтверждает, будет ли Байден на Саммите мира

Участие президента США Джо Байдена в Саммите мира в Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, остается неопределенным, на фоне того, как Белый дом пока не подтвердил, будет ли он на мероприятии. По поводу этого комантар предоставил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 22 мая, пишет УНН.

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«Сегодня у меня нет никаких объявлений по этому поводу», - указал Салливан в ответ на вопрос, поедет ли президент США на Саммит мира в следующем месяце в Швейцарию, потому что он был бы единственным лидером G7, который не принял это приглашение.

"Что я скажу, так это то, что я лично участвовал в подготовке к этому саммиту, как и другие в нашем правительстве, и, вы знаете, мы были ключевым игроком в содействии продвижению видения мира, включающего суверенитет и территориальную целостность Украины и принципы Устава ООН. Но я не могу сегодня делать никаких заявлений о поездке президента", - отметил Салливан.

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