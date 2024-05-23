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Белый дом пока не подтверждает, будет ли Байден на Саммите мира
Участие президента США в Саммите мира в Швейцарии в следующем месяце остается неопределенным, поскольку Белый дом не подтвердил, будет ли он единственным лидером G7, который пропустит мероприятие.
В ОП обещают, что Украина и Греция вскоре подпишут соглашение по безопасности
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква обсудил завершение переговоров с Грецией по заключению двустороннего соглашения о безопасности и поблагодарил страну за поддержку Украины, в том числе за поддержку заявок на членство в ЕС и НАТО.
рф продолжает ограничивать посещение представителями МККК военнопленных - Лубинец
россия продолжает ограничивать посещение представителями Международного Комитета Красного Креста украинских военнопленных, отказывая им в достаточном питании, воде и медицинской помощи, подвергая их постоянным пыткам, что является нарушением Женевских конвенций.
Количество погибших из-за атаки рф на Харьков возросло до семи
Количество погибших в результате российского обстрела Харькова возросло до семи, еще 16 человек получили ранения.
Ребенок среди 9 погибших во время предвыборного митинга в Мексике
По меньшей мере 9 человек, в том числе ребенок, погибли, когда часть сцены обвалилась во время предвыборного митинга кандидата в президенты Мексики Хорхе Альвареса Майнеса в штате Нуэво-Леон.
Усик снимется в голливудском фильме вместе с Дуэйном Джонсоном: какую роль получил украинский боксер
Украинский боксер Александр Усик снимется вместе с Дуэйном Джонсоном в голливудском байопике «Smashing Machin» о бывшем бойце UFC Марке Керре, где Усик сыграет роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.
В рф задержали замначальника российского генштаба
Заместитель начальника российского Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Начиная с конца 2023 года наиболее активным направлением, куда пытаются зайти вражеские ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ
Начиная с конца 2023 года Сумская область остается самым активным участком, где вражеские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть на территорию Украины.
Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре Харьковщины: есть попадания, шесть железнодорожников ранены
Шестеро железнодорожников получили ранения в результате нападения россиян на объекты железнодорожной инфраструктуры в Харькове и области 23 мая.
В ЕС сохраняются разногласия по поводу санкций в отношении "теневого флота" москвы, три страны против - FT
Страны ЕС намерены в течение нескольких недель достичь согласия относительно следующего пакета санкций против россии, направленных на "теневой флот" нефтяных танкеров москвы, запрет реэкспорта российского сжиженного газа и введение индивидуальных санкций против более 100 человек, причастных к депортации украинцев и производства оружия.