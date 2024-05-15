США будуть представлені на Саміті миру, але поки не оголошують рівень представництва - Блінкен
Київ • УНН
США будуть представлені на Саміті миру в Швейцарії 15-16 червня, але рівень представництва ще не оголошений.
Сполучені Штати будуть представлені на Саміті миру у Швейцарії, який пройде 15-16 червня, але поки не можуть оголосити, на якому рівні будуть на ньому представлені. Про це заявив Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, передає кореспондент УНН.
Щодо Саміту миру, то ми підтримуємо цю ініціативу і ми впевнені, що вона буде успішною і ми будемо там представлені. Поки що ми не можемо нічого оголосити. Ми працюємо для того, щоб цей Саміт відбувся успішно. Це надзвичайно важлива місія і ми хочемо, щоб вона досягла своїх результатів. Дійсно, ми думаємо, що керівники держав підпишуть цю угоду і низку інших угод також
Нагадаємо
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США та Україна продуктивно працюють над підписанням безпекової угоди між двома країнами, обидві команди доходять вже до фіналізації тексту та виразив сподівання, що угода буде підписана вже за декілька тижнів.
Єрмак зустрівся із прем'єркою Данії: обговорили військову допомогу та Саміт миру 15.05.24, 14:17 • 95847 переглядiв