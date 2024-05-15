США будуть представлені на Саміті миру, але поки не оголошують рівень представництва - Блінкен

Сполучені Штати будуть представлені на Саміті миру у Швейцарії, який пройде 15-16 червня, але поки не можуть оголосити, на якому рівні будуть на ньому представлені. Про це заявив Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, передає кореспондент УНН.

Щодо Саміту миру, то ми підтримуємо цю ініціативу і ми впевнені, що вона буде успішною і ми будемо там представлені. Поки що ми не можемо нічого оголосити. Ми працюємо для того, щоб цей Саміт відбувся успішно. Це надзвичайно важлива місія і ми хочемо, щоб вона досягла своїх результатів. Дійсно, ми думаємо, що керівники держав підпишуть цю угоду і низку інших угод також