США будут представлены на Саммите мира, но пока не объявляют уровень представительства - Блинкен

Соединенные Штаты будут представлены на Саммите мира в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня, но пока не могут объявить, на каком уровне будут на нем представлены. Об этом заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.

Что касается Саммита мира, то мы поддерживаем эту инициативу и мы уверены, что она будет успешной и мы будем там представлены. Пока мы не можем ничего объявить. Мы работаем для того, чтобы этот Саммит состоялся успешно. Это чрезвычайно важная миссия и мы хотим, чтобы она достигла своих результатов. Действительно, мы думаем, что руководители государств подпишут это соглашение и ряд других соглашений также - сказал Блинкен.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и Украина продуктивно работают над подписанием соглашения по безопасности между двумя странами, обе команды доходят уже до финализации текста и выразил надежду, что соглашение будет подписано уже через несколько недель.

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