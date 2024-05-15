США будут представлены на Саммите мира, но пока не объявляют уровень представительства - Блинкен

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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В Украине оперативно усиливают транспортную связь Сумщины со столицей: назначен дополнительный поезд
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Удар рф по Николаеву: известно уже о 6 пострадавших
Шесть человек пострадали в результате ракетного удара рф по Николаеву, Украина, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Семь человек, в том числе 15-летний мальчик и пожилая женщина, получили ранения в результате российского авиаудара по Центральному району Херсона, в результате которого были повреждены жилые дома и учебное заведение.
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США предупредили Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен, если он не выйдет из россии.
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Глава Харьковской областной военной администрации заявил, что фотографии заграждений "зубы дракона", которые остались в регионе, являются частью российской дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию военных и распространение хаоса, и что количество оставшихся заграждений является незначительным по сравнению с общим объемом выполненных работ.
В Голосеевском районе столицы киевлянин нашел ручные гранаты
Киевлянин нашел в лесополосе Голосеевского района 3 ручные гранаты и патроны к автомату. Мужчина вызвал на место находки правоохранителей.
Китай предоставляет технологии для восстановления российского ВПК, что может повлиять на агрессию против Украины - Блинкен
Китай косвенно поддерживает россию в восстановлении ее военно-промышленного комплекса, предоставляя большую часть компонентов военной электроники, что помогает россии производить больше ракет, танков и бронетехники для ее агрессии против Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.