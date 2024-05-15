Ермак встретился с премьером Дании: обсудили военную помощь и Саммит мира

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Ермака в Telegram.

Детали

Ермак обсудил с Фредериксен военную помощь Украине, поддержку Дании, а также Глобальный саммит мира, который состоится в июне.

"Для нас очень важно, чтобы в нем приняли участие как можно больше мировых лидеров, стран Запада, Глобального Юга. Мы благодарны за помощь нашим союзникам", - написал Ермак.

Дополнение

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на этой неделе сообщила, что Украина может получить F-16 из Дании в течение месяца.

Также Фредериксен призвала европейские страны поставить Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot. По ее словам, Европа может передать еще пять или шесть таких систем.