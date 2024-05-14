Україні потрібно передати ще 5-6 Patriot - прем'єрка Данії
Київ • УНН
Україна має отримати ще 5-6 комплексів ППО Patriot від європейських країн, заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала європейські країни поставити Україні більше систем протиповітряної оборони Patriot. За її словами, Європа може передати ще п'ять або шість таких систем. Про це повідомляє УНН із посиланням на Tagesschau.
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"Нам потрібно ще п'ять або шість систем Patriot, - заявила Фредеріксен.
Вона також додала, що "ці системи знаходяться в Європі. Краще мати системи ППО в Україні, ніж у країнах НАТО".
Данська прем'єрка зазначила, бойові дії в Україні йдуть не в тому напрямку. "Українцям потрібно більше",- заявила вона, маючи на увазі також боєприпаси.
Доповнення
Нова система Patriot від Німеччини надійде в Україну не раніше кінця червня.
Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо ідеї передачі Україні системи ППО Patriot, яку має Бухарест.
Як писав Bloomberg, Берлін прагне, щоб США передали Києву принаймні ще одну протиракетну систему Patriot, аби посилити протиповітряну оборону України.