Міністр оборони Румунії вагається щодо ідеї передачі України системи Patriot

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо ідеї передачі Україні системи ППО Patriot, яку має Бухарест. Про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолак, передає УНН з посиланням на Digi24.

Деталі

Чолаку розповів, що наразі не обговорював з президентом країни Клаусом Йоганнісом можливість надання Україні Patriot. Проте він вже обговорив це з очільником Міноборони, який не дуже прихильний до цієї ідеї.

Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які можуть бути передані Україні - зауважив Чолаку.

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Водночас він підкреслив, що такі рішення в країні приймає Вища рада національної оборони (CSAT) спільно з президентом.

Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше - підкреслив прем'єр-міністр Румунії.

Контекст

Після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна розгляне можливість відправлення однієї зі своїх систем протиповітряної оборони Patriot до України.

Як пише Bloomberg, Румунія має одну систему Patriot, яка вже працює, і ще три, які знаходяться в процесі встановлення. За його словами, вона може розглянути можливість передачі однієї з цих систем Україні.

Нагадаємо

Канцлер ФРН Олаф Шольц, виступаючи на військовому полігоні у Литві, заявив, що необхідно забезпечити, щоб Україні було надано партнерами більше систем протиповітряної оборони, зокрема, Patriot, зі своїх наявних запасів.

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