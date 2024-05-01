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Пентагон закликав партнерів передати Україні ЗРК Patriot

Пентагон закликав партнерів передати Україні ЗРК Patriot

Київ • УНН

 • 103818 перегляди

На тлі російських ракетних атак глава Пентагону Ллойд Остін закликав країни, що мають зенітно-ракетні комплекси Patriot, передати їх Україні, підкресливши, що протиповітряна оборона є ключовою темою на останньому засіданні Контактної групи з питань оборони України.

На тлі постійних російських ракетних ударів по Україні, очільник Пентагону Ллойд Остін закликав країни, які мають зенітні ракетні комплекси Patriot, передати їх Києву. Про це пише УНН з посиланням на Голос Америки. 

Деталі 

Остін взяв участь у слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США 30 квітня. Він нагадав, що на  останньому засіданні Контактної групи з питань оборони України минулого тижня, ключовою темою стало посилення ППО України.

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Як ви знаєте, я щомісяця збираю близько 50 країн, щоб обговорити, як ми збираємося продовжувати масштабно та швидко надавати Україні безпекову допомогу. ППО вже давно є однією з речей, про які ми знову і знову наголошували. Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо – то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх поступитись більшою кількістю засобів або надати більше засобів

- заявив Остін.

Він додав, що щотижня розмовляє зі своїм колегою – міністром оборони України Рустемом Умєровим. 

Він точно в курсі, що ми робимо, як ми залучаємо інші країни, шукаємо додаткові спроможності по світу

- підкреслив голова Пентагону.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна знайшла сім систем протиповітряної оборони Patriot, які могли б передати партнери. Одну із них відправляє Німеччина, ще щодо чотирьох ведуться переговори, а ще дві перебувають у "полі його зору" України.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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holos-amerykyГолос Америки
ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
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