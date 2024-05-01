Пентагон призвал партнеров передать Украине ЗРК Patriot

На фоне постоянных российских ракетных ударов по Украине, глава Пентагона Ллойд Остин призвал страны, которые имеют зенитные ракетные комплексы Patriot, передать их Киеву. Об этом пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Остин принял участие в слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США 30 апреля. Он напомнил, что на последнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на прошлой неделе, ключевой темой стало усиление ПВО Украины.

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Как вы знаете, я ежемесячно собираю около 50 стран, чтобы обсудить, как мы собираемся продолжать масштабно и быстро предоставлять Украине помощь в сфере безопасности. ПВО уже давно является одной из вещей, о которых мы снова и снова подчеркивали. Есть страны, которые имеют Patriot, и что мы делаем - это продолжаем вести переговоры с этими странами. Я лично разговаривал с лидерами нескольких стран в последние две недели, поощряя их уступить большее количество средств или предоставить больше средств - заявил Остин.

Он добавил, что еженедельно разговаривает со своим коллегой - министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Он точно в курсе, что мы делаем, как мы привлекаем другие страны, ищем дополнительные способности по миру - подчеркнул глава Пентагона.

Напомним,

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина нашла семь систем противовоздушной обороны Patriot, которые могли бы передать партнеры. Одну из них отправляет Германия, еще по четырем ведутся переговоры, а еще две находятся в "поле его зрения" Украины.

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