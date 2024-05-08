Румунія розгляне поставку Україні системи ППО Patriot – Bloomberg
Київ • УНН
Румунія розгляне можливість постачання Україні одного з своїх комплексів протиповітряної оборони Patriot для захисту від російських повітряних атак, заявив президент Клаус Йоханніс після зустрічі з президентом США Джо Байденом.
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у вівторок, що його країна розгляне можливість відправлення однієї зі своїх систем протиповітряної оборони Patriot до України для захисту від російських повітряних атак. Про це він заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Йоханніс підкреслив, що Румунія має найдовший кордон з Україною серед держав-членів Європейського Союзу.
Президент Байден порушив тему систем Patriot, і я сказав йому, що я відкритий для обговорення. Нам потрібно буде обговорити це всередині країни, щоб побачити, чи можемо ми запропонувати одну систему і, звичайно, що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно, щоб Румунія залишилася без ППО
Як пише Bloomberg, Румунія має одну систему Patriot, яка вже працює, і ще три, які знаходяться в процесі встановлення. За його словами, вона може розглянути можливість передачі однієї з цих систем Україні.
Доповнення
Йоганніс також сказав, що обговорював з Байденом його заявку стати наступним головою НАТО після завершення терміну повноважень Столтенберга цього року. Вони погодилися продовжувати діалог, незважаючи на те, що США та більшість інших членів альянсу підтримали прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який йде у відставку.
Контекст
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав членів альянсу посилити підтримку протиповітряної оборони України в ключовий момент конфлікту, оскільки Росія посилила свою кампанію бомбардувань енергетичної інфраструктури та міст.
Минулого місяця Столтенберг заявив, що союзники визначили додаткове обладнання протиповітряної оборони для України, включаючи системи Patriot і SAMP/T.
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