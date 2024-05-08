Румыния рассмотрит поставку Украине системы ПВО Patriot - Bloomberg

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что его страна рассмотрит возможность отправки одной из своих систем противовоздушной обороны Patriot в Украину для защиты от российских воздушных атак. Об этом он заявил после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Йоханнис подчеркнул, что Румыния имеет самую длинную границу с Украиной среди государств-членов Европейского Союза.

Президент Байден поднял тему систем Patriot, и я сказал ему, что я открыт для обсуждения. Нам нужно будет обсудить это внутри страны, чтобы увидеть, можем ли мы предложить одну систему и, конечно, что мы можем получить взамен, потому что неприемлемо, чтобы Румыния осталась без ПВО сказал Йоханнис журналистам.

Как пишет Bloomberg, Румыния имеет одну систему Patriot, которая уже работает, и еще три, которые находятся в процессе установки. По его словам, она может рассмотреть возможность передачи одной из этих систем Украине.

Дополнение

Йоханнис также сказал, что обсуждал с Байденом его заявку стать следующим председателем НАТО после завершения срока полномочий Столтенберга в этом году. Они согласились продолжать диалог, несмотря на то, что США и большинство других членов альянса поддержали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который уходит в отставку.

Контекст

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса усилить поддержку противовоздушной обороны Украины в ключевой момент конфликта, поскольку Россия усилила свою кампанию бомбардировок энергетической инфраструктуры и городов.

В прошлом месяце Столтенберг заявил, что союзники определили дополнительное оборудование противовоздушной обороны для Украины, включая системы Patriot и SAMP/T.

Украина уже получила от союзников ракеты к ПВО Patriot - министр обороны Испании