Министр обороны Румынии колеблется относительно идеи передачи Украине системы Patriot

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар имеет серьезные предостережения относительно идеи передачи Украине системы ПВО Patriot, которой располагает Бухарест. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолак, передает УНН со ссылкой на Digi24.

Детали

Чолаку рассказал, что пока не обсуждал с президентом страны Клаусом Йоханнисом возможность предоставления Украине Patriot. Однако он уже обсудил это с главой Минобороны, который не очень благосклонен к этой идее.

Министр обороны очень не хочет отдавать эту систему, одну из систем, которые могут быть переданы Украине - заметил Чолаку.

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В то же время он подчеркнул, что такие решения в стране принимает Высший совет национальной обороны (CSAT) совместно с президентом.

Я твердо убежден, что мы примем самое мудрое решение, касающееся Румынии, прежде всего, хорошее - подчеркнул премьер-министр Румынии

Контекст

После встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что его страна рассмотрит возможность отправки одной из своих систем противовоздушной обороны Patriot в Украину.

Как пишет Bloomberg, Румыния имеет одну систему Patriot, которая уже работает, и еще три, которые находятся в процессе установки. По его словам, она может рассмотреть возможность передачи одной из этих систем Украине.

Напомним

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на военном полигоне в Литве, заявил, что необходимо обеспечить, чтобы Украине было предоставлено партнерами больше систем противовоздушной обороны, в частности, Patriot, из своих имеющихся запасов.

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