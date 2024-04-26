Евлаш: Украина нуждается не только в Patriot, но и в системах среднего и малого радиуса действия

Последний месяц враг пытался истощить украинские системы ПВО, поэтому новый пакет помощи для Украины "облегчит дыхание", ведь Силы обороны требуют различных типов ракет - нужны не только Patriot, но и системы ПВО среднего и малого радиуса действия. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Новый пакет помощи облегчит нам дыхание, поскольку мы в крайне нуждаемся в различных типах ракет, вооружения и ПВО. Мы видели, как в последний месяц своими комбинированными атаками, враг пытался истощить наше ПВО. Поэтому сейчас, любые ракеты, к различным нашим системам, модернизированным советским системам, которые носят иностранные носители вооружения - нам нужны - сказал спикер.

Он отметил, что Украине нужны эти средства поражения, поскольку они являются расходным материалом, который постоянно нуждается в пополнении.

"И что самое главное нам нужно, не только системы Patriot, но и системы среднего и малого радиуса действия ПВО. Оно также очень необходимо в борьбе с БПЛА", - добавил спикер.

Напомним

США готовят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму 6 миллиардов долларов, включая системы Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие против беспилотников и ракеты класса "воздух-воздух", хотя на доставку оборудования могут уйти годы.