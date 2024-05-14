Украине нужно передать еще 5-6 Patriot - премьер Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала европейские страны поставить Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot. По ее словам, Европа может передать еще пять или шесть таких систем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Детали

"Нам нужно еще пять или шесть систем Patriot, - заявила Фредериксен.

Она также добавила, что "эти системы находятся в Европе. Лучше иметь системы ПВО в Украине, чем в странах НАТО".

Датский премьер отметила, боевые действия в Украине идут не в том направлении. "Украинцам нужно больше",- заявила она, имея в виду также боеприпасы.

Дополнение

Новая система Patriot от Германии поступит в Украину не раньше конца июня.

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар имеет серьезные предостережения относительно идеи передачи Украине системы ПВО Patriot, которой располагает Бухарест.

Как писал Bloomberg, Берлин хочет, чтобы США передали Киеву по крайней мере еще одну противоракетную систему Patriot, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины.