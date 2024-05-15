Єрмак зустрівся із прем'єркою Данії: обговорили військову допомогу та Саміт миру
Київ • УНН
Єрмак обговорив військову допомогу, підтримку Данії та майбутній Глобальний саміт миру з прем'єр-міністеркою Данії Фредеріксен.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Про це УНН повідомляє з посиланням на допис Єрмака у Telegram.
Деталі
Єрмак обговорив із Фредеріксен військову допомогу Україні, підтримку Данії, а також Глобальний саміт миру, який відбудеться у червні.
"Для нас дуже важливо, щоб у ньому взяли участь якомога більше світових лідерів, країн Заходу, Глобального Півдня. Ми вдячні за допомогу нашим союзникам", - написав Єрмак.
Доповнення
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен цього тижня повідомила, що Україна може отримали F-16 з Данії протягом місяця.
Також Фредеріксен закликала європейські країни поставити Україні більше систем протиповітряної оборони Patriot. За її словами, Європа може передати ще п'ять або шість таких систем.