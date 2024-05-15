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Єрмак зустрівся із прем'єркою Данії: обговорили військову допомогу та Саміт миру

Єрмак зустрівся із прем'єркою Данії: обговорили військову допомогу та Саміт миру

Київ • УНН

 • 95846 перегляди

Єрмак обговорив військову допомогу, підтримку Данії та майбутній Глобальний саміт миру з прем'єр-міністеркою Данії Фредеріксен.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Про це УНН повідомляє з посиланням на допис Єрмака у Telegram. 

Деталі 

Єрмак обговорив із Фредеріксен військову допомогу Україні, підтримку Данії, а також Глобальний саміт миру, який відбудеться у червні. 

"Для нас дуже важливо, щоб у ньому взяли участь якомога більше світових лідерів, країн Заходу, Глобального Півдня. Ми вдячні за допомогу нашим союзникам", - написав Єрмак. 

Доповнення 

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен цього тижня повідомила, що Україна може отримали F-16 з Данії протягом місяця.

Також Фредеріксен закликала європейські країни поставити Україні більше систем протиповітряної оборони Patriot. За її словами, Європа може передати ще п'ять або шість таких систем.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
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